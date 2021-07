Il Pallone d’Oro sarà di Leo Messi: “Perdere contro il migliore di sempre non è un dispiacere” Robert Lewandowski, che avrebbe probabilmente vinto il Pallone d’Oro nel 2020 se fosse stato assegnato, abdica già per l’edizione 2021. L’attaccante del Bayern Monaco non considera Jorginho e Donnaruma e punta tutto su Leo Messi: “Dopo quello che ha fatto in Copa America è tutto suoi, perderlo contro il migliore di sempre non è un dispiacere”.

A cura di Alessio Morra

A causa della pandemia e dell'interruzione o della sospensione dei campionati principali France Football decise di non assegnare il Pallone d'Oro nel 2020. Una decisione che ha danneggiato tremendamente Robert Lewandowski, che vinse Bundesliga, Coppa di Germania e soprattutto la Champions League da protagonista e che quel premio lo avrebbe vinto molto probabilmente.

Lewandowski vota Messi

Un rimpianto eterno per il polacco che a suon di gol nell'ultima stagione ha conquistato la Scarpa d'Oro e grazie ai tanti gol segnati si è inserito tra i candidati per la vittoria finale del Pallone d'Oro, ma non avendo vinto in Champions ed essendo subito uscito con la Polonia agli Europei sa di non avere la possibilità di ottenere il premio che avrebbe meritato un anno fa. Lewandowski con grande sportività ammette che c'è un altro calciatore che merita il riconoscimento ed è Leo Messi, che per il bomber ‘deve' conquistare il Pallone d'Oro 2021.

Lewandowski snobba Jorginho e Donnarumma

La lunga volata per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 è già iniziata, un candidato fortissimo non c'è ma è chiaro che l'Italia esprimerà almeno un nome tra Jorginho, che ha vinto pure la Champions, e Donnarumma, implacabile dagli undici metri. L'altro candidato forte è Leo Messi che con l'Argentina da grande protagonista ha vinto la Copa America, primo trofeo per la Seleccion dopo 28 anni. E il bomber del Bayern vota Messi, che secondo Lewandowski vincerà il Pallone d'Oro. L'attaccante classe 1988 a ‘Sportbible' incorona l'argentino dicendo anche che alla fine perdere contro il numero 10 del Barcellona non è un disonore, perché Leo è il migliore di sempre: