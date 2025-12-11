Europa League
Il Nottingham mostra lo strano settore ospiti dell’Utrecht: un tunnel cupo e opprimente prima degli spalti

Lo strano settore ospiti dello stadio dell’Utrecht. I tifosi del Nottingham Forest, impegnato questa sera contro gli olandesi in Europa League, restano sorpresi: “Sembra un bunker abbandonato”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

Un tunnel da attraversare a piedi per raggiungere il settore ospiti. E fin qui tutto normale se non fosse che per arrivare agli spalti ci sono da percorrere circa 100-200 metri di un tunnel che dai commenti pubblicati sui social dai tifosi del Nottingham Forest, sembra un bunker cupo e opprimente. È lo scenario che si troveranno di fronte i tifosi inglesi questa sera in Europa League per la trasferta sul campo dell'Utrecht in Olanda. Allo Stadion Galgenwaard, lo stadio casalingo dell'Utrecht, c'è qualcosa di strano.

Un post dei tifosi inglesi mostra il video proprio del percorso da percorrere per raggiungere gli spalti generando tantissime reazioni tra i tifosi, con commenti ironici che lo paragonano a un film horror o a un tunnel di prigione, per l'atmosfera cupa e opprimente. Il filmato mostra una scala ripida e stretta in cemento, coperta di graffiti e con ringhiere arrugginite, che porta a un sottopassaggio lungo e buio. Il pavimento è umido e con pozzanghere, illuminate da luci fluorescenti fioche e intermittenti. Ci sono piccole finestre dal quale esce solo un filo di luce, uscite di emergenza e qualche segno di usura (macchie, sporco).

Lo scenario di fatto può sembrare inquietante. Il tunnel è dritto, angusto (circa 3-4 metri di larghezza), con pareti grigie e un'aria da bunker abbandonato. Finisce con un cancello metallico che dà accesso al settore ospiti, affacciato sul campo tramite un fossato tipico dello stadio. L'effetto è decisamente forte per i tifosi ospiti e il percorso è noto come uno dei più "spaventosi" e lunghi in Europa per i tifosi ospiti. Ma la costruzione che a tutti può generare diverse reazioni, in realtà è molto utile e serve a segregare gli ospiti dal resto dello stadio, riducendo rischi di scontri, ma creando di certo un senso di isolamento.

Il tunnel vero e proprio sembra lungo circa 100-200 metri. I tifosi del Nottingham sono dunque straniti anche dal contesto. Il parcheggio per gli ospiti è di fatto a diverse centinaia di metri dallo stadio (circa 300-500 metri), poi c'è la scala ai tornelli e infine il tunnel sotterraneo che porta al fossato davanti al settore. In totale, dal parcheggio del bus agli spalti i sostenitori del Nottingham dovranno percorrere circa 400-600 metri. Ma in questo modo si riduce al massimo il rischio incidenti per eventuali contatti con la tifoseria di casa.

Immagine
Immagine
Immagine
