Il Napoli vince con Allison Santos ed Elmas e ritrova anche De Bruyne: Torino battuto per 2-1

Il Napoli vince per 2-1 contro il Torino nell’anticipo del venerdì: decidono i gol di Alisson Santos e di Elmas, Casadei accende il finale e dimezza lo svantaggio. Il Maradona si alza in piedi per il ritorno in campo di De Bruyne.

Il Napoli si accomoda sul divano per fare da spettatore a un lungo weekend di Serie A con già la sua vittoria in tasca ottenuta nell'anticipo del venerdì contro il Torino. Al Maradona è la serata di Alisson Santos, secondo gol in quattro partite in maglia azzurra per lui, di Elmas che sigilla il 2-1 ma soprattutto di Kevin De Bruyne che torna in campo per la prima volta dopo 132 giorni. Antonio Conte ritrova i suoi pezzi pregiati e riceve certezze anche dai nuovi in vista di questo finale di stagione tutto da scrivere.

Alisson ed Elmas stendono il Torino

Se i grandi nomi fanno fatica ci pensano tutti gli altri a far girare il Napoli in una serata fondamentale, contro un Torino che lentamente stava ritrovando la sua strada. Per sigillare il terzo posto e provare l'assalto al secondo serviva una vittoria ed è arrivata grazie ai gol di Alisson ed Elmas: il brasiliano apre i giochi al 7′ con un'azione bellissima e un tiro di destro formidabile che gli permette di segnare la sua seconda rete in quattro partite, un impatto importante per lui che sta dando il suo contributo senza risentire del passaggio in Serie A.

Nella metà del secondo tempo tocca a Elmas pareggiare. Il macedone non segnava in campionato dal 2023, nel corso della sua prima esperienza in maglia azzurra, e si è rifatto contro i granata per blindare il risultato in una ripresa dove la sua squadra aveva alzato i giri del motore. Nei minuti finali Casadei riesce a segnare l'unico gol del Torino della serata che serve ad accorciare le distanze ma non a rimettere in discussione il risultato.

Il ritorno di De Bruyne

Ma la notizia più importante è forse il ritorno di De Bruyne dall'infortunio. Il belga è entrato nel finale della partita per mettere qualche minuto nella gambe: è la prima partita per lui dopo il lungo stop durato 132 giorni a causa dell'infortunio subito dopo aver segnato contro l'Inter del 25 ottobre scorso. Da quel momento non si è più visto in città, alimentando le voci di un possibile addio, ma è tornato a disposizione di Conte e si è preso l'abbraccio del Maradona che lo aspettava con ansia. All'intervallo è rientrato anche Anguissa, un altro dei big infortunati nel corso di questa stagione sfortunata.