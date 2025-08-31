Il Napoli vince al fotofinish la reazione di Lukaku è virale: “Pfff… sono le vittorie più belle”

Il successo al fotofinish contro il Cagliari ha agitato anche Romelu Lukaku che non appena è scoccato il 90′ ha pubblicato una sua immagine subito diventata virale: “Queste sono le vittorie più belle” ha scritto, per poi concludere “Forza Napoli, sempre”

Romelu Lukaku è stato il grane assente dell'inizio di stagione del Napoli in campionato: fermato dall'infortunio Big Rom è stato costretto a seguire le due vittorie dei compagni di squadra dal divano di casa, soffrendo ed esultando come migliaia di tifosi azzurri. Come per il successo contro il Cagliari, arrivato sol al 95′ dopo una gara soffertissima e a tratti apparsa stregata: "Pfff.. queste sono le vittorie più belle. Sempre Forza Napoli".

La vittoria al fotofinish del Napoli, grazie ad Anguissa al 95′

L'esultanza di Lukaku pochi istanti dopo la fine della gara del Napoli contro il Cagliari è diventata subito virale, quasi simbolo perfetto di come si possa riassumere il match di sabato sera in cui la squadra di Conte ha sfiorato più volte di restare bloccata sullo 0-0. Poi, il guizzo di Anguissa all'ultimo istante, che Conte ha esaltato come esempio lampante della chiave di volta che ha permesso al Napoli di raccogliere tre punti pesantissimi: "La testa è rimasta al proprio posto", ha spiegato il tecnico nel post partita, visibilmente stremato dalla tensione della gara.

La reazione social di Lukaku diventa subito virale: è il simbolo del tifoso del Napoli

Come Lukaku che non ha perso tempo, approfittando del clamoroso gol del centrocampista al 95′ per scatenare tutta la propria felicità vià social: sul suo account Instagram è apparsa così una storia divenuta subito virale. Si vede il bomber belga con la mano sul volto, in un atteggiamento tra il disperato e il sollevato, accompagnato da una didascalia più che eloquente: "Pfff… wow wow wow… queste sonole vittorie più belle. Forza Napoli sempre".

Il Napoli senza Lukaku, ma arriverà Hojlund: parola di Conte

Per lui continuerà il "calvario" nel dover assistere alle partite dei compagni ancora per un po' lontano dal campo a causa dell'infortunio che ne ha frenato la preparazione e la disponibilità nei confronti di Conte. Aprendo una falla nell'attacco del Napoli che la società ha prontamente colmato con una ultima mossa di mercato, anticipata dallo stesso allenatore nel post gara contro il Cagliari: "Dovrebbe arrivare Hojlund, per sostituire Lukaku". Che potrà così continuare la propria riabilitazione e pubblicare nuove storie di esultanza sui social