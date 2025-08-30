Conte spiega la vittoria del Napoli: “La testa è rimasta al posto giusto”. Poi annuncia Elmas e Hojlund

Antonio Conte felice e stremato dopo la vittoria al 95′ del Napoli contro il Cagliari: “Un successo strameritato, nato perché abbiamo tenuto la testa al posto giusto senza farci trascinare dalle emozioni”. Poi sul mercato anticipa due mosse in arrivo: “Arriverà Elmas e forse Hojlund per sostituire Lukaku”

La vittoria in piena Zona Cesarini del Napoli contro il Cagliari ha fatto godere il Maradona sold out per il secondo successo in A dei campioni d'Italia. Con un Antonio Conte felice e stremato a fine match, soddisfatto di quanto visto in campo dai suoi giocatori. Soprattutto per quanto riguarda l'approccio e la tenuta mentale: "Di solito ci si fa prendere dall'emozione. Questa sera ho visto una squadra con la testa che è rimasta al posto giusto, giocando con pazienza". Poi sul mercato conferma due colpi in entrata.

Conte spiega dove è nata la vittoria del Napoli: "La testa è rimasta al posto giusto"

Antonio Conte lo sa, quando oil gol non arriva la tensione e l'ansia salgono a livelli di guardia andando a intossicare cervello e gambe: con il Cagliari in difesa ad oltranza per oltre 90 minuti, tutto poteva portare ad un arrembaggio senza criterio da parte del Napoli che, invece, non ha perso la testa: "Abbiamo affrontato una squadra che si è difesa molto bassa, per tutto il tempo. Sinceramente non me lo aspettavo ma siamo stati bravi e non abbiamo perso la pazienza" ha spiegato Conte ai microfoni Rai. "Non siamo andati per emozioni, non ci siamo fatti trasportare e la testa è rimasta sempre al posto giusto: abbiamo ottenuto una vittoria strameritata"

Conte e il calciomercato: "Io parlo di chi c'è", poi annuncia due colpi in arrivo

Difficoltà a trovare la via del gol ma con un mercato in piena evoluzione per Conte il problema non esiste: "Questa sera abbiamo messo in campo lucidità, pazienza e voglia di vincere grazie a chi ha giocato. Noi pensiamo solo a lavorare e a chi c'è, chi arriverà avrà tempo di integrarsi. Oggi siamo felici: ha esordito anche un giovane come Ambrosino e questo significa che con il presidente si guarda al presente e al futuro. Anche su questo fronte abbiamo pazienza e costanza, per far crescere e migliorare i più giovani".Ma alla fine Conte si lascia anche andare anticipando due mosse in arrivo: "Arriverà Elmas che oggi dalla panchina avrebbe potuto darci una mano, dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituto di Lukaku"

Conte e la Champions: "Vogliamo diventare gli allievi che superano i maestri"

Infine, il classico pensiero ala Champions League, dove il Napoli dovrà "imparare dai maestri". "Tra le tante partite stagionali ci sarà anche la trasferta di Manchester contro il City, una squadra che ha scritto la storia di questa Coppa. Ma non ci pensiamo perché prima ci sarà la Fiorentina e affrontiamo una gara alla volta. Abbiamo la voglia e l'umiltà di imparare da chi ha scritto la storia in questa competizione, con l'obiettivo di diventare gli allievi che superano i maestri"