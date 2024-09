video suggerito

Il momento in cui Retegui ha sbagliato davvero il rigore con l’Arsenal: prima ancora di calciarlo David Raya ha rivelato cosa gli ha detto il preparatore dei portieri dell’Arsenal, Inaki Cana, prima della doppia parata su Retegui in occasione del rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

David Raya ha contribuito con le sue parate a far uscire l'Arsenal indenne dal campo dell'Atalanta nel match d'esordio in Champions League. Il portiere spagnolo ha parato un calcio di rigore a Retegui nella seconda parte della gara e ha dato grande merito all'allenatore dei portieri dei Gunners, Inaki Cana, per il suo doppio intervento sull'attaccante della Nazionale Italiana.

All'inizio del secondo tempo l'arbitro Clement Turpin ha assegnato un rigore alla squadra di Gasperini per un fallo di Thomas Partey su Ederson: la lunga revisione del VAR è stata sfruttata da Raya a suo vantaggio per parlare con il suo preparatore dei portieri e alla ripresa del gioco Raya ha respinto il tiro di Retegui e poi è riuscito a tirare fuori dalla porta anche la ribattuta dell'attaccante italiano. Un doppio intervento davvero clamoroso.

La doppia parata di Raya su Retegui che ha salvato l'Arsenal

Lo stesso Raya dopo la partita ha rivelato a TNT Sports che il dialogo con Cana è stata importantissimo per riuscire a parare il calcio di rigore a Retegui: "Ho deciso di andare a bordo campo perché l'attesa per decidere se si trattasse di rigore o meno era lunga. Così sono andato a parlare con l'allenatore dei portieri per avere un'idea più chiara di dove andare e dove non andare, cosa fare e cosa non fare. Mi ha aiutato molto in ogni aspetto, quindi tutto il merito va anche a lui. Fa tutto il lavoro con grande attenzione, quindi tutto il merito va anche a lui per questa parata".

Raya ha concluso: "Inaki ha così tanta fiducia in me. Devo solo dare il massimo per il club, i tifosi e tutti quanti. Ora sono in un buon momento, ho cose da migliorare come sempre, ma sono in un buon momento".

Arteta celebra Raya: "Una delle migliori parate che abbia mai visto in carriera"

La super parata di Raya su Retegui è stata celebrata in campo dai suoi compagni di squadra e dopo il fischio finale dal suo allenatore Arteta, che l'ha descritta come "una delle migliori parate che abbia mai visto in carriera".

La doppia di parata del portiere spagnolo sul centravanti della Dea ha permesso ai Gunners di lasciare Bergamo con un punto e uscire indenne dalla casa dei campioni in carica dell'Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini si è dimostrata un osso duro per l'Arsenal e vuole dire la sua anche in Champions League.