Il Milan finalmente si è liberato di Origi: quanto gli ha versato da anni per non fare nulla

Dopo un anno e mezzo di sparizione totale, Divock Origi ha firmato la risoluzione del contratto col Milan che sarebbe scaduto nel prossimo giugno: l’attaccante belga ha percepito una fortuna per non fare assolutamente niente.

Il Milan finisce l'anno con due buone notizie: l'arrivo di Niclas Fullkrug per dare peso all'attacco e la liberazione da Divock Origi dopo anni nei quali ha pagato fior di milioni al calciatore belga per non fare assolutamente nulla. Neanche nel Milan Futuro, la seconda squadra rossonera, si è mai visto per un minuto l'ex attaccante di Lille, Wolfsburg e Liverpool. Origi era diventato una creatura mitologica di cui, dopo il ritorno dal fallimentare prestito al Nottingham Forest nell'estate del 2024, si erano perse completamente le tracce: il buon Divock non ha mai frequentato Milanello, allenandosi per i fatti suoi in giro per l'Italia (che non poteva abbandonare per motivi fiscali legati al suo contratto col Milan, che fruiva del Decreto Crescita per abbassare l'esborso lordo), con avvistamenti tipo UFO ora a Roma ora a Firenze.

Divock Origi ha risolto il contratto col Milan a sei mesi dalla scadenza

Adesso finalmente Origi non è più un calciatore del Milan, avendo posto fino a questo esilio dorato (o strazio calcistico, dipende da quale punto di vista si guarda) firmando la risoluzione del contratto col club di Via Aldo Rossi, che sarebbe scaduto nel giugno del 2026. Già, perché quando il Diavolo lo prese a parametro zero dal Liverpool nel 2022, pensando di aver fatto un affare mostruoso, lo ricompensò con un quadriennale da 4 milioni netti a stagione.

Divock Origi saluta i tifosi del Milan il giorno delle sue visite mediche il 28 giugno 2022

Il primo anno il belga le sue chance le avute, da riserva di Giroud, scendendo in campo 36 volte in totale, ma segnando solo 2 gol. A quel punto la sua storia col Milan era di fatto già finita con una bocciatura dopo un solo anno: il club rossonero lo ha dato in prestito al Nottingham (20 presenze e zero gol in Premier), che ovviamente lo ha rispedito dopo 12 mesi a Milano. Da allora Origi è letteralmente sparito, rifiutando qualsiasi trasferimento e ottenendo ‘in cambio' l'esilio totale da Milanello, visto che comunque gli era stato detto chiaramente che non sarebbe stato preso in considerazione per la prima squadra.

Origi con la maglia del Nottingham Forest: non gioca una partita ufficiale dal 21 aprile 2024

Quanto ha guadagnato Origi al Milan: 11mila euro al giorno per niente

Un anno e mezzo è durata sparizione del belga, che intanto ha continuato a ricevere tutti mesi il suo bonifico: i 4 milioni all'anno netti significano 333mila euro al mese, ovvero 11mila euro al giorno. Adesso, a sei mesi dalla scadenza e probabilmente in vista di una possibile sistemazione a gennaio, Origi ha risolto il contratto, lasciando sul tavolo qualcosa del residuo (sicuramente non tutto). A 30 anni è ancora giovane per riprendere la carriera altrove, mentre per il Milan è un incubo da lasciarsi alle spalle: una delle peggiori operazioni di sempre.