Denzel Seedorf esordisce nel Milan Futuro: dopo 14 anni la tradizione di famiglia in rossonero continua

A distanza di 14 anni dall’ultima volta di un Seedorf in rossonero tra i professionisti, il giovane Denzel ha debuttato ufficialmente con il Milan Futuro: solo 8 minuti che però significano tutto per il giovane figlio d’arte che aveva sulle spalle la stessa “16” di quando papà Clarence esordì nell’Ajax.

Denzel Seedorf ha fatto il proprio debutto ufficiale nel calcio professionistico, con la maglia del Milan 14 anni dopo dall'ultima volta che in rossonero si era visto un altro Seedorf, papà Clarence che fece la sua ultima apparizione a San Siro nel maggio 2012. L'8 aprile 2026, Massimo Oddo ha deciso di farlo esordire nel Milan Futuro in occasione della partita contro la Real Calepina in Serie D: solo 8 minuti, e con lo stesso numero di maglia la 16 che papà indossò nel suo debutto con l'Ajax, in un momento che sancisce un nuovo inizio di un figlio d'arte dal quale tutti si attendono grandi cose.

Da inizio di stagione Denzel Seedorf ha assaporato il calcio professionistico, venendo spesso inserito nella lista dei disponibili da Oddo ma mai era sceso in campo, seguendo i suoi nuovi compagni dalla panchina, fino al minuto 83′ della partita di Serie D contro la Real Calepina, quando è stato chiamato a riscaldarsi per poi giocarsi gli ultimi minuti in campo. Un debutto ufficiale, a poche settimane dal suo 19° compleanno che ne conferma le qualità intraviste già in tutta la trafila che ha compiuto in rossonero da quando, all'età di 12 anni è entrato a Milanello senza più uscirne.

Denzel Seedorf, il figlio d'arte predestinato al Milan

Il destino di Denzel Seedorf, centrocampista come papà, è di quello da predestinati. Già dalla data di nascita, avvenuta proprio due giorni più tardi dall'ultima Champions League alzata al cielo, la sua quarta in carriera e seconda in rossonero, da Clarenze, il 25 maggio 2007. Da allora, Denzel ha respirato calcio e l'aria di Milanello, dove ha iniziato nell'Under13, per poi attraversare il percorso nell'Under17 e 18 fino alla Primavera e all'attuale Milan Futruro. Con una parentesi significativa: nel 2024, con Fonseca in panchina al Milan, venne chiamato dal tecnico in prima squadra per saggiarne le qualità in allenamento. Un "viatico" che è poi stato confermato dall'ulteriore crescita di Denzel.

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Denzel Seedorf e Ibra jr nel futuro del Milan

Denzel Seedorf, attualmente vincolato al Milan da un contratto giovanile con scadenza fissata al 30 giugno 2026, non è il solo "figlio d'arte" che ultimamente ha fatto parlare le giovanili del Milan, visto che fino allo scorso gennaio aveva condiviso l'esperienza "pro" in seconda squadra con Maximilian Ibrahimovic. Ibra jr a inizio 2026 si è trasferito poi in prestito, con diritto di riscatto, nelle giovanili dell'Ajax. Precedentemente, nelle altre categorie inferiori rossonere i due "figli d'arte" non si erano mai incrociati per la differenza di un anno d'età.