Fullkrug al Milan, la FIGC modifica la regola 39 per evitare disparità nel campionato di Serie A

Niclas Fullkrug è il promesso sposo del Milan. Il centravanti tedesco è il prescelto per rinforzare l'attacco di Allegri in questa sessione di mercato invernale, ormai alle porte. Affare fatto, con il centravanti tedesco 32enne che arriverà a stretto giro a Milano e potrà poi sfruttare i prossimi giorni per l'esordio ufficiale. Esordio che potrebbe concretizzarsi già il 2 gennaio, quando i rossoneri saranno impegnati a Cagliari. Per farlo, però, la FIGC potrebbe rivedere una regola: con una deroga speciale Fullkrug sarebbe pronto a giocare subito con il Milan.

Fullkrug al Milan, quando potrebbe esordire

Questo perché, se tutto restasse così com’è, sia il Cagliari che il Milan non potrebbero schierare i neoacquisti venerdì 2 gennaio. Infatti, nel secondo giorno del nuovo anno si aprirà ufficialmente il calciomercato invernale. Questo significa che solo a partire da quella data sarà possibile tesserare i nuovi calciatori, con il deposito dei contratti in Lega. Tempi tecnici alla mano, sardi e rossoneri non potrebbero sfruttare gli innesti, al contrario di chi giocherà nei giorni successivi.

Cosa dice l'articolo 39 delle NOIF

Per questo motivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha concesso una deroga speciale alla regola sui trasferimenti, quella all'art. 39, comma 3, delle NOIF permetterebbe così al Milan di schierare Fullkrug. Per le due squadre impegnate il 2 gennaio ci sarà la possibilità di mandare in campo i volti nuovi del mercato di riparazione.

Si legge infatti nel dispositivo ufficiale che viene "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A". In questo modo si autorizza, “limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara”.

Fullkrug e la deroga concessa dalla FIGC al Milan

In questo modo verrà garantita l'uniformità, visto che tutti i match in programma nei giorni successivi avranno il tempo tecnico per schierare anche i calciatori prelevati in questo periodo. Una buona notizia per Allegri, che avrà a disposizione per il suo attacco il terminale offensivo Fullkrug: con un reparto offensivo ridotto all'osso, senza l'infortunato Gimenez, ecco la possibilità di puntare sull’esperto tedesco, che potrà sfruttare le doti più dinamiche di Leao, Pulisic e Nkunku.

Fullkrug al Milan, i dettagli del trasferimento

Niclas Fullkrug è pronto a lasciare il West Ham per trasferirsi al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui le sue prestazioni spingessero il Milan all'acquisto a titolo definitivo, l’operazione costerebbe ai rossoneri circa 13 milioni di euro. La società milanese si farà caricò anche dello stipendio del bomber che avrà un ingaggio da 1.5 milioni di euro fino a fine stagione.