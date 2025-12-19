Gimenez operato alla caviglia destra ad Amsterdam, quando tornerà in campo: le alternative del Milan

L’operazione alla caviglia di Gimenez è perfettamente riuscita e la prossima settimana l’attaccante tornerà in Italia per seguire il percorso riabilitativo. Il Milan intanto pensa al mercato.

L'incubo di Santi Gimenez potrebbe essere finito con l'operazione chirurgica alla caviglia destra alla quale si è sottoposto in Olanda. Come comunicato dal Milan in una nota ufficiale l'attaccante si è sottoposto all'intervento ad Amsterdam per il problema che lo tormenta ormai da quasi due mesi e che gli ha impedito di scendere in campo per dare una mano alla sua squadra. Ha subito un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra, perfettamente riuscito come sottolineato dai rossoneri, e ora dovrà restare fermo per almeno due mesi per recuperare totalmente.

Massimiliano Allegri ha finalmente una data per il suo rientro che era stato rimandato diventando quasi un caso per il club, ma la società si guarderà comunque intorno nel mercato di gennaio per rimpiazzare Gimenez: il messicano sembra lontano dai piani dell'allenatore e ora nel mirino c'è Fullkrug, in uscita dal West Ham già per la prossima sessione di calciomercato.

L’operazione alla caviglia è perfettamente riuscita per Gimenez. Dovrà stare fermo due mesi

Intervento alla caviglia riuscito per Gimenez: quando torna

Le sue condizioni fisiche sono diventate un mistero perché il rientro sembrava vicino ma non è mai avvenuto. Gimenez da quasi due mesi lamenta un problema alla caviglia destra e ieri sera è stato operato in un ospedale di Amsterdam per provare a risolvere definitivamente l'acciacco fisico che sta condizionando questa stagione. L'operazione è stata eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs e adesso il calciatore dovrà trascorrere in Olanda una settimana di convalescenza prima di rientrare in Italia per seguire l'iter riabilitativo previsto per la sua situazione. Secondo le prime stime Gimenez resterà fermo per due mesi e quindi il rientro è rimandato per le ultime battute di questa stagione.

Le alternative del Milan

Anche a fronte di un recupero lampo i rossoneri cercheranno di rinforzarsi nel mercato di gennaio puntando su un altro attaccante che possa prendere il posto di Gimenez. Il nome preferito dal Milan è quello di Fullkrug, un numero nove di peso che potrebbe dare una grande mano a tutto il reparto per la seconda parte della stagione: al West Ham gioca poco e il suo ultimo gol risale a otto mesi fa. In questa Premier League è rimasto a secco soprattutto per la mancanza di continuità e per la situazione delicata in cui si trova la squadra inglese, a rischio retrocessione.