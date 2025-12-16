Perché il Milan vuole Fullkrug per sostituire Gimenez: il suo ultimo gol l’ha segnato otto mesi fa

Niclas Füllkrug sembra essere ormai il profilo scelto dal Milan in attacco in vista dell'imminente mercato di gennaio. Non una possibilità, ma quasi una necessità prendere l'attaccante tedesco che arriverebbe in rossonero quasi sicuramente per sostituire Santi Gimenez. Il centravanti messicano, partito sempre titolare sin da inizio campionato con Allegri, è vittima di un infortunio alla caviglia che non gli dà tregua e che ha costretto il giocatore a una serie di consulti in Olanda per valutare un eventuale intervento chirurgico.

E allora ecco Fullkrug che avrebbe già ricevuto l'ok dallo stesso Allegri che con Tare potrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi. Un affare che si andrebbe a concretizzare in prestito secco per 6 mesi prima di valutare poi un eventuale prosieguo in rossonero anche per la prossima stagione. Ma perché il Milan e Allegri vogliono proprio lui? Fullkrug ha 32 anni e le sue stagioni migliori le ha sicuramente vissute in Germania tra Wolfsburg e Borussia Dortmund prima del trasferimento in Premier al West Ham con cui però non ha inciso come ci si aspettava: l'ultimo gol l'ha messo a segno ad aprile del 2025.

Fullkrug in azione con il West Ham.

Il 2-2 contro il Bournemouth è stata l'ultima partita in cui il tedesco è andato in gol. Era il 5 aprile del 2025 e da quel momento in poi di Fullkrug più nessuna traccia nel tabellino marcatori. Ma allora perché piace ad Allegri se il rendimento è praticamente lo stesso di Gimenez? La risposta è chiara, ovvero si riferisce al lavoro utile che fa il tedesco in attacco per tutto il resto dei giocatori offensivi del Milan, Leao e Pulisic su tutti. Si tratta di un giocatore capace di svariare su tutto il fronte e che può offrire più soluzioni di gioco anche a partita in corso.

Leggi anche Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia

Una sorta di Mandzukic, dunque usato sicuro, ma con le dovute differenze. Il croato alla Juventus fu utilizzato addirittura anche da esterno da Allegri che in questo caso con Fullkrug non potrebbe fare la stessa cosa. Ma si tratta di un giocatore generoso che lavora e si batte per la squadra in attacco col fisico ed è questo che oggi interessa di più ad Allegri per favorire poi i gol proprio di Leao e Pulisic senza dimenticare Nkunku che sta ben figurando nelle ultime uscite. Le ultime settimane saranno cruciali per portare avanti l'affare e poi eventualmente chiuderlo.