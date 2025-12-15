Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia

Quella contro l'Atalanta è stata l'ultima partita di Santiago Gimenez con il Milan: da un mese e mezzo l'attaccante è fermo ai box per un problema alla caviglia che si è rivelato più serio del previsto e che potrebbe richiedere un'operazione chirurgica per essere risolto. L'attaccante non ha ancora deciso quale sarà la soluzione da adottare, ma sa bene che dovrà fare qualcosa per raddrizzare questa stagione storta.

Qualche settimana fa aveva spiegato ai tifosi il motivo della sua assenza con un post su Instagram e da quel momento nulla è cambiato. Secondo la Gazzetta dello Sport il messicano sarebbe volato in Olanda per un consulto dal dal professor Gino Kerkhoffs, ma non si sa con certezza quando potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Gimenez ancora out per un problema alla caviglia

Il suo è diventato un vero e proprio caso al Milan che ancora oggi non ha soluzione. Da un mese e mezzo Gimenez lamenta dolore alla caviglia destra e potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per sperare di tornare in campo in fretta e senza rischi. Ha fatto visita al professor Kerkhoffs e presto prenderà una decisione assieme ai medici che lo seguono. Sui social era stato piuttosto criptico e aveva dichiarato di non sentirsi a suo agio in campo a causa di questo problema.

Nelle ultime due settimane Allegri sperava di riaverlo in gruppo a Milanello, ma poi la situazione è peggiorata e l'attaccante è ritornato ai box con la prospettiva dell'operazione. L'ultima partita giocata risale all'inizio di novembre e da un mese e mezzo non scende in campo proprio per questo fastidio che lamenta ormai da tempo. Nella prossima settimana deciderà come procedere, con la speranza di tornare presto all'opera e dimenticare questa parentesi difficile.