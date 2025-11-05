Serie A
Gimenez racconta la verità sulle difficoltà al Milan: “Da mesi sto giocando con un infortunio”

Nella notte Gimenez ha affidato ai social un comunicato rivolto ai tifosi del Milan: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia, è arrivato il momento di fermarmi”
A cura di Ada Cotugno
Nel cuore della notte arriva un messaggio da Santiago Gimenez, uno dei giocatori più altalenanti del Milan targato Massimiliano Allegri. La sua stagione non è decollata e il rendimento è discontinuo, ma l'attaccante rompe finalmente il silenzio raccontando cosa c'è dietro l'inizio di questo campionato e parlando per la prima volta delle difficoltà che lo hanno fermato. Il messicano da diversi mesi soffre per un problema alla caviglia dal quale non si è mai ripreso e che adesso gli richiederà un po' di riposo: nessun comunicato ufficiale dei rossoneri, solo un messaggio pubblicato dallo stesso giocatore che ha cercato di parlare in modo diretto ai suoi tifosi.

Il problema fisico di Gimenez

In 8 partite da titolare giocate in questa Serie A l'attaccante è rimasto a secco di gol e di assist, statistiche preoccupanti per un giocatore che avrebbe dovuto trascinare l'attacco del Milan. È uno dei più criticati per lo scarso rendimento, ma Gimenez ha voluto chiarire la situazione in prima persona spiegando di avere un problema che gli impedisce di giocare bene: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con grande voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare ma il dolore è andato in crescita ed è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo recuperare e prepararmi per tornare appena possibile".

Il messaggio è stato pubblicato nella notte sul suo profilo Instagram, una sorta di lettera aperta ai tifosi per dare le dovute spiegazioni. Non c'è un comunicato ufficiale dei rossoneri e dunque al momento non si conosce la natura del suo problema e neanche i tempi di recupero, ma il messicano ha voluto anticipare a tutti che si fermerà per un po'. Non ci sarà contro il Parma e salterà anche le due amichevoli con la maglia del Messico, poi dopo la sosta per le nazionali si trarranno le conclusioni sul suo stato fisico e si farà più chiarezza sulla situazione.

