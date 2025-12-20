Chi è Niclas Fullkrug, l’attaccante che il Milan sta cercando di comprare prima di Natale

La trattativa di mercato tra il Milan e il West Ham per Fullkrug procede a vele spiegate. L’attaccante tedesco che è esploso molto tardi, è stato bomber implacabile con la Germania.

Il Milan va a caccia di rinforzi, soprattutto in attacco. Allegri ha bisogno di un centravanti. Tare si è mosso per tempo ed è a un passo da Niclas Fullkrug, attaccante tedesco che gioca con il West Ham. L'affare sembra davvero in via di conclusione. Prestito secco dagli Hammers, che hanno bisogno di rifare la squadra per evitare la retrocessione. Per Fullkrug si parla di uno stipendio di un milione e mezzo per sei mesi. La trattativa potrebbe chiudersi prima del Natale, con l'esordio in Serie A, teorico, in una delle prime partite del mese di gennaio.

La carriera di Fullkrug e i gol con la Germania

Di voglia di spaccare il mondo ne ha tanta Fullkrug, che ha bisogno di tornare in forma per riprendersi il posto con la nazionale della Germania, della quale è stato di fatto l'unico vero centravanti negli ultimi anni. Una carriera particolarissima la sua, un percorso ha avuto una parabola non consona. Classe 1993, esordisce con il Werder Brema da giovane realizza due gol in un anno e mezzo e finisce nella Serie B tedesca, resta laggiù per quattro stagioni, poi torna in Bundesliga ma ci mette un po' per scoprirsi un bomber.

14 gol in 24 partite con la Germania per Fullkrug, che è attualmente in forza al West Ham.

È solo nel 2021-2022 che segna a raffica per la prima volta: 19 gol in 33 partite con il Werder Brema. L'anno seguente si ripete, nel mezzo disputa i Mondiali con la Germania, segna 2 gol in 3 partite. Con la nazionale è implacabile in avvio, con 7 gol nelle prime 7 partite. Passa al Borussia Dortmund, con i giallo-neri raggiunge la finale di Champions League. Poi il passaggio al West Ham, dove è stato quasi totalmente un oggetto misterioso, a causa di tanti infortuni e diversi cambi di allenatore. Con la Germania ha disputato anche gli Europei del 2024 e la Final Four di Nations League 2025.

La trattativa tra Milan e West Ham: le cifre e quando potrebbe esordire

L'affare sembra procedere spedito. Fonti parlano addirittura di trattativa già verso la dirittura d'arrivo. Il Milan non vuole perdere tempo, Fullkrug pure, così come il West Ham. Prestito secco con ingaggio a carico dei rossoneri, pronti a versare un milione e mezzo netto nelle tasche del tedesco che potrebbe fare il suo esordio dopo l'Epifania, il calendario è fitto a gennaio, ma c'è bisogno di aprire il mercato e l'affare va concretizzato anche o meglio soprattutto giuridicamente.