Origi è sparito, lo hanno visto a Roma e Firenze: il Milan lo paga 11mila euro al giorno per nulla

A cura di Paolo Fiorenza

L'ultima volta che Divock Origi è stato visto in campo in una partita ufficiale è stata il 21 aprile 2024: si giocava Everton-Nottingham Forest, l'attaccante belga è subentrato nella ripresa al posto di Hudson-Odoi. Da lì il nulla calcistico fino ad ora, con in mezzo (e anche per il futuro) un ricco contratto in essere col Milan (che lo aveva prestato al Forest), da 4 milioni netti all'anno. Non solo Origi non gioca, ma non va neanche in panchina né viene convocato dalla prima squadra, né si è reso disponibile per la seconda, ovvero il Milan Futuro, e ancora non si è mai visto agli allenamenti a Milanello: escluso fin da subito dal progetto per bocca di Ibrahimovic, il suo tabellino alla voce ‘Milan 2024/25' è dunque uno zero assoluto, e rischia di esserlo anche per il prossimo anno, l'ultimo residuo sul suo contratto con scadenza 30 giugno 2026. Facendo due conti, il club rossonero paga dunque Origi 11mila euro al giorno per non fare assolutamente nulla.

Divock Origi in azione in maglia Milan nella stagione 2022/23

Origi al Milan a costo zero, un ‘affare' da oltre 20 milioni lordi per le casse rossonere

Il contrattone quadriennale che l'ex nazionale belga spuntò nel 2022 al Milan è figlio del suo status di svincolato all'epoca, quando si liberò a costo zero dal Liverpool: prenderlo sembrò un affarone alla dirigenza del Diavolo, che poté fruire nella circostanza dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita, pagando ‘solo' 5,2 milioni al lordo, per un totale comunque di oltre 20 milioni complessivi di esborso (qualora non riescano a sbolognarlo a qualcuno la prossima estate o a risolvere il contratto con una buonuscita appena inferiore all'annualità rimanente). Altro che affare, la realtà del campo ha detto tutt'altro, facendolo catalogare come il più classico dei bidoni: una prima stagione deludente alle spalle di Giroud, con soli 2 gol segnati, poi il prestito al Nottingham Forest, ugualmente fallimentare (zero gol in Premier, uno solo in FA Cup) e il conseguente mancato riscatto da parte del club inglese.

Origi in panchina col Milan, quest'anno neanche quello

Che fine ha fatto Origi: sparito dai social, avvistato a Roma e Firenze

Adesso è in corso il terzo anno di contratto di Origi, che da mesi è diventato un fantasma, sparendo letteralmente dai radar: le ultime segnalazioni di chi lo ha intravisto – racconta la ‘Gazzetta dello Sport' – lo danno a Roma e soprattutto Firenze, impegnato in allenamenti privati nel centro sportivo Porta Romana, con domicilio in un albergo cittadino. Origi è scomparso anche dai social: il suo ultimo post su Instagram è del 3 luglio 2024, in vacanza a Tokyo, mentre per ritrovarlo su X bisogna tornare ancora più indietro, al 4 settembre 2023, quando aveva ritwittato tre post del Forest che ne annunciava l'arrivo. È evidente che il belga ha scelto un profilo basso, mentre legittimamente continua ad incassare il suo bonifico mensile dal Milan.