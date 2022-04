Il messaggio segreto di Modric contro il Barcellona: “Mi raccomando, falli fuori” Il Barcellona è stato fatto fuori dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte: ma dietro c’è un grande vecchio, Luka Modric…

A cura di Paolo Fiorenza

L'eliminazione del Barcellona dall'Europa League è stata la grande sorpresa dei match di ritorno dei quarti di finale della competizione: i blaugrana, in grande spolvero dopo l'arrivo di Xavi in panchina e protagonisti di una prepotente risalita fino alla seconda posizione nella Liga, avevano pareggiato 1-1 all'andata in casa dell'Eintracht Francoforte e si pensava che davanti al pubblico amico del Camp Nou avrebbero avuto la meglio sui tedeschi.

Ma il pronostico è stato spazzato via da due cose inattese: il pubblico non era affatto amico – visto che erano presenti ben 30mila tifosi ospiti, vicenda che ha creato grande scandalo in Catalogna alla luce del fatto che ufficialmente erano stati destinati solo 5mila biglietti ai tifosi tedeschi – ma soprattutto non erano d'accordo i giocatori dell'Eintracht, che hanno annichilito il Barcellona portandosi sul 3-0 e seppellendo la gara, con i gol di Busquets e Depay, arrivati dopo il 90′, buoni soltanto per gli almanacchi.

La gioia dell’Eintracht Francoforte al Camp Nou

Tra i tifosi che hanno spinto al successo Borré e compagni, peraltro ce n'era uno che non si è palesato sugli spalti, ma deve aver gufato la squadra blaugrana potentemente davanti alla TV, a giudicare dal messaggio che ha mandato prima della partita a Kristijan Jakic, centrocampista dell'Eintracht e della Croazia. Si tratta del leader della sua Nazionale Luka Modric, che gli ha chiesto di sbattere fuori dalle coppe europee i catalani, in modo da rendere perfetta la settimana in cui il Real Madrid invece si è qualificato per le semifinali di Champions League.

"Mi ha detto ‘devi battere il Barcellona!' ", ha confessato ai media croati Jakic, che ha risposto presente alla missione affidatagli: "Capitano, le prometto che vinceremo!". Un impegno mantenuto sul campo, dove il 24enne di Spalato è sceso con una doppia motivazione: vincere per l'Eintracht e i suoi tifosi, e fare contento anche Modric. Operazione portata a termine con successo, con annesso seguito dello scambio tra i due, stavolta sui social: "Bravo. Promessa mantenuta", ha scritto Modric sotto il post con cui Jakic ha celebrato il passaggio in semifinale. Dal canto suo, il centrocampista della squadra tedesca ha poi spiegato: "Quando prometti qualcosa, devi mantenerla, giusto? Nel momento in cui la partita è finita, ho subito pensato a te. Grazie mille, capitano".