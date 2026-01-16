Calcio
video suggerito
video suggerito

Il Manchester City è una macchina da soldi: ha investito cifre folli da gennaio 2025 a oggi

L’acquisto di Guehi è solo l’ultimo di una lunga serie compresa tra le due sessioni invernali di mercato, dal 2025 a oggi. Una cifra impressionante che fa lievitare a oltre due miliardi di euro il totale speso da quando Guardiola è in panchina.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Oltre mezzo miliardo di euro investito sul mercato da gennaio 2025 a oggi. Il Manchester City sembra un pozzo senza fondo quando si tratta di condurre trattative: arriva al tavolo, apre la valigetta e lascia che il "cash" abbagli la controparte. I 23 milioni di euro messi a budget in questa sessione per piazzare il 15° colpo in un anno sono solo la punta dell'iceberg. L'ultimo acquisto della serie è il difensore Guehi (nella foto sotto) dal Crystal Palace (dopo averne pagati 73.6 per Semenyo dal Bournemouth), la ciliegina sulla torta di una campagna di rinnovamento della rosa che è una costante per la squadra di Pep Guardiola. I Citizens possono, anzi devono: hanno bisogno di rinforzi e di rigenerarsi così da essere sempre competitivi e puntare alla conquista dei trofei in Premier League, in Champions e nelle competizioni internazionali.

I soldi spesi da gennaio 2025 a oggi
Gennaio 2025 – 217,3 milioni di euro
Estate 2025 – 221,6 milioni di euro
Gennaio 2026 – 96,6 milioni di euro
Totale – 535.5 milioni di euro.

Una cifra impressionante, che fa lievitare il totale speso da quando Guardiola è al timone del City (2016) a oltre due miliardi di euro a testimonianza della mole incredibile di risorse bruciate dal club per vincere. E non sempre riuscendovi.

Leggi anche
Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City: è una cifra esorbitante
Immagine

In un anno di mercato speso oltre mezzo miliardo di euro

Omar Marmoush (75 milioni dall'Eintracht Francoforte), Nico González (60 milioni dal Porto), Abdukodir Khusanov (40 milioni dal Lens), Vitor Reis (35.5 milioni dal Palmeiras) e Juma Bah (6 milioni di euro) sono i calciatori che il Manchester City ingaggiò a gennaio 2025 per un totale di circa 218 milioni di euro. Due di loro, però, sono giunti all'Etihad solo di passaggio per essere successivamente girati in prestito (Reis al Girona, Bah tra Lens e Nizza).

Chi sono i calciatori arrivati e quanto sono costati

  • Gennaio 2025
    Omar Marmoush (75 milioni)
    Nico González (60 milioni)
    Abdukodir Khusanov (40 milioni)
    Vitor Reis (35.5 milioni)
    Juma Bah (6 milioni)
  • Giugno-settembre 2025
    Tijjani Reijnders (circa 54.6 milioni)
    Rayan Aït-Nouri (circa 42.5 milioni)
    Rayan Cherki (40.1 milioni)
    Gianluigi Donnarumma (30.7)
    Marcus Bettinelli (2.4 milioni)
    Sverre Nypan (14.6 milioni)
    James Trafford (36.6 milioni)
  • Gennaio 2026
    Antoine Semenyo (73.6)
    Marc Guehi (23 milioni).
Immagine

In estate l'importo complessivo è stato di 220 milioni di euro circa. Tra giugno e settembre sono stati accolti Tijjani Reijnders (circa 55 milioni dal Milan), Rayan Aït-Nouri (circa 43 milioni dal Wolverhampton), Rayan Cherki (circa 40 milioni dal Lione), Gianluigi Donnarumma (30.7 milioni dal PSG come successore designato di Ederson), Marcus Bettinelli (2.4 milioni dal Chelsea), Sverre Nypan (circa 15 milioni dal Rosenborg e poi mandato in prestito al Middlesbrough), James Trafford (dal Burnley per 36.6 milioni di euro).

Finita? Niente affatto. Almeno finora, a gennaio 2026, il Manchester City non ha avuto problemi nello sborsare circa 100 milioni (96.6 per la precisione) per Antoine Semenyo (73.6) con Marc Guehi dal Crystal Palace (23 milioni) che chiude la lunga sequenza di calciatori ingaggiati.

Calcio
Calciomercato
Manchester City
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Fabregas incredulo: "Se penso che questo è il Milan che vedevo da piccolo..."
Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell'Inter, a -3
Il discorso di Maignan prima di Como-Milan: la vera leadership oltre alle super parate in campo
Massimiliano Allegri tradito dalla reazione dei tifosi: "Ho pensato che Nkunku avesse sbagliato il rigore"
Cesc Fabregas pungente dopo il KO del Como: "Resto da Serie D, è il resultadismo che vi piace tanto"
Cassano contro DAZN: "4 falliti, hanno chiesto cose allucinanti a Fabregas. E guadagnano pure"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views