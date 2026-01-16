Il Manchester City è una macchina da soldi: ha investito cifre folli da gennaio 2025 a oggi
Oltre mezzo miliardo di euro investito sul mercato da gennaio 2025 a oggi. Il Manchester City sembra un pozzo senza fondo quando si tratta di condurre trattative: arriva al tavolo, apre la valigetta e lascia che il "cash" abbagli la controparte. I 23 milioni di euro messi a budget in questa sessione per piazzare il 15° colpo in un anno sono solo la punta dell'iceberg. L'ultimo acquisto della serie è il difensore Guehi (nella foto sotto) dal Crystal Palace (dopo averne pagati 73.6 per Semenyo dal Bournemouth), la ciliegina sulla torta di una campagna di rinnovamento della rosa che è una costante per la squadra di Pep Guardiola. I Citizens possono, anzi devono: hanno bisogno di rinforzi e di rigenerarsi così da essere sempre competitivi e puntare alla conquista dei trofei in Premier League, in Champions e nelle competizioni internazionali.
I soldi spesi da gennaio 2025 a oggi
Gennaio 2025 – 217,3 milioni di euro
Estate 2025 – 221,6 milioni di euro
Gennaio 2026 – 96,6 milioni di euro
Totale – 535.5 milioni di euro.
Una cifra impressionante, che fa lievitare il totale speso da quando Guardiola è al timone del City (2016) a oltre due miliardi di euro a testimonianza della mole incredibile di risorse bruciate dal club per vincere. E non sempre riuscendovi.
In un anno di mercato speso oltre mezzo miliardo di euro
Omar Marmoush (75 milioni dall'Eintracht Francoforte), Nico González (60 milioni dal Porto), Abdukodir Khusanov (40 milioni dal Lens), Vitor Reis (35.5 milioni dal Palmeiras) e Juma Bah (6 milioni di euro) sono i calciatori che il Manchester City ingaggiò a gennaio 2025 per un totale di circa 218 milioni di euro. Due di loro, però, sono giunti all'Etihad solo di passaggio per essere successivamente girati in prestito (Reis al Girona, Bah tra Lens e Nizza).
Chi sono i calciatori arrivati e quanto sono costati
- Gennaio 2025
Omar Marmoush (75 milioni)
Nico González (60 milioni)
Abdukodir Khusanov (40 milioni)
Vitor Reis (35.5 milioni)
Juma Bah (6 milioni)
- Giugno-settembre 2025
Tijjani Reijnders (circa 54.6 milioni)
Rayan Aït-Nouri (circa 42.5 milioni)
Rayan Cherki (40.1 milioni)
Gianluigi Donnarumma (30.7)
Marcus Bettinelli (2.4 milioni)
Sverre Nypan (14.6 milioni)
James Trafford (36.6 milioni)
- Gennaio 2026
Antoine Semenyo (73.6)
Marc Guehi (23 milioni).
In estate l'importo complessivo è stato di 220 milioni di euro circa. Tra giugno e settembre sono stati accolti Tijjani Reijnders (circa 55 milioni dal Milan), Rayan Aït-Nouri (circa 43 milioni dal Wolverhampton), Rayan Cherki (circa 40 milioni dal Lione), Gianluigi Donnarumma (30.7 milioni dal PSG come successore designato di Ederson), Marcus Bettinelli (2.4 milioni dal Chelsea), Sverre Nypan (circa 15 milioni dal Rosenborg e poi mandato in prestito al Middlesbrough), James Trafford (dal Burnley per 36.6 milioni di euro).
Finita? Niente affatto. Almeno finora, a gennaio 2026, il Manchester City non ha avuto problemi nello sborsare circa 100 milioni (96.6 per la precisione) per Antoine Semenyo (73.6) con Marc Guehi dal Crystal Palace (23 milioni) che chiude la lunga sequenza di calciatori ingaggiati.