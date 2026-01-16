Il Manchester City è una macchina da soldi: ha investito cifre folli da gennaio 2025 a oggi

L’acquisto di Guehi è solo l’ultimo di una lunga serie compresa tra le due sessioni invernali di mercato, dal 2025 a oggi. Una cifra impressionante che fa lievitare a oltre due miliardi di euro il totale speso da quando Guardiola è in panchina.

Oltre mezzo miliardo di euro investito sul mercato da gennaio 2025 a oggi. Il Manchester City sembra un pozzo senza fondo quando si tratta di condurre trattative: arriva al tavolo, apre la valigetta e lascia che il "cash" abbagli la controparte. I 23 milioni di euro messi a budget in questa sessione per piazzare il 15° colpo in un anno sono solo la punta dell'iceberg. L'ultimo acquisto della serie è il difensore Guehi (nella foto sotto) dal Crystal Palace (dopo averne pagati 73.6 per Semenyo dal Bournemouth), la ciliegina sulla torta di una campagna di rinnovamento della rosa che è una costante per la squadra di Pep Guardiola. I Citizens possono, anzi devono: hanno bisogno di rinforzi e di rigenerarsi così da essere sempre competitivi e puntare alla conquista dei trofei in Premier League, in Champions e nelle competizioni internazionali.

I soldi spesi da gennaio 2025 a oggi

Gennaio 2025 – 217,3 milioni di euro

Estate 2025 – 221,6 milioni di euro

Gennaio 2026 – 96,6 milioni di euro

Totale – 535.5 milioni di euro.

Una cifra impressionante, che fa lievitare il totale speso da quando Guardiola è al timone del City (2016) a oltre due miliardi di euro a testimonianza della mole incredibile di risorse bruciate dal club per vincere. E non sempre riuscendovi.

Leggi anche Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City: è una cifra esorbitante

In un anno di mercato speso oltre mezzo miliardo di euro

Omar Marmoush (75 milioni dall'Eintracht Francoforte), Nico González (60 milioni dal Porto), Abdukodir Khusanov (40 milioni dal Lens), Vitor Reis (35.5 milioni dal Palmeiras) e Juma Bah (6 milioni di euro) sono i calciatori che il Manchester City ingaggiò a gennaio 2025 per un totale di circa 218 milioni di euro. Due di loro, però, sono giunti all'Etihad solo di passaggio per essere successivamente girati in prestito (Reis al Girona, Bah tra Lens e Nizza).

Chi sono i calciatori arrivati e quanto sono costati

Gennaio 2025

Omar Marmoush (75 milioni)

Nico González (60 milioni)

Abdukodir Khusanov (40 milioni)

Vitor Reis (35.5 milioni)

Juma Bah (6 milioni)

Omar Marmoush (75 milioni) Nico González (60 milioni) Abdukodir Khusanov (40 milioni) Vitor Reis (35.5 milioni) Juma Bah (6 milioni) Giugno-settembre 2025

Tijjani Reijnders (circa 54.6 milioni)

Rayan Aït-Nouri (circa 42.5 milioni)

Rayan Cherki (40.1 milioni)

Gianluigi Donnarumma (30.7)

Marcus Bettinelli (2.4 milioni)

Sverre Nypan (14.6 milioni)

James Trafford (36.6 milioni)

Tijjani Reijnders (circa 54.6 milioni) Rayan Aït-Nouri (circa 42.5 milioni) Rayan Cherki (40.1 milioni) Gianluigi Donnarumma (30.7) Marcus Bettinelli (2.4 milioni) Sverre Nypan (14.6 milioni) James Trafford (36.6 milioni) Gennaio 2026

Antoine Semenyo (73.6)

Marc Guehi (23 milioni).

In estate l'importo complessivo è stato di 220 milioni di euro circa. Tra giugno e settembre sono stati accolti Tijjani Reijnders (circa 55 milioni dal Milan), Rayan Aït-Nouri (circa 43 milioni dal Wolverhampton), Rayan Cherki (circa 40 milioni dal Lione), Gianluigi Donnarumma (30.7 milioni dal PSG come successore designato di Ederson), Marcus Bettinelli (2.4 milioni dal Chelsea), Sverre Nypan (circa 15 milioni dal Rosenborg e poi mandato in prestito al Middlesbrough), James Trafford (dal Burnley per 36.6 milioni di euro).

Finita? Niente affatto. Almeno finora, a gennaio 2026, il Manchester City non ha avuto problemi nello sborsare circa 100 milioni (96.6 per la precisione) per Antoine Semenyo (73.6) con Marc Guehi dal Crystal Palace (23 milioni) che chiude la lunga sequenza di calciatori ingaggiati.