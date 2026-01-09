Quanti soldi ha speso Pep Guardiola da quando allena il Manchester City: è una cifra esorbitante

Antoine Semenyo è l'ultimo gioiello prezioso aggiunto dal Manchester City alla sua collezione: l'attaccante più ricercato di tutta l'Inghilterra arriva alla corte di Pep Guardiola che si aggiudica il rinforzo più caro di sempre della sessione invernale del calciomercato con i suoi 72 milioni di euro. Sembra quasi un prezzo di favore, viste le cifre alle quali vanno via i giocatori migliori della Premier League, ma resta comunque un record per il campionato e per lo stesso allenatore che nelle nove stagioni in panchina ha fatto spendere al club una vera fortuna.

Un anno fa aveva chiuso la finestra di gennaio con oltre 200 milioni di euro spesi e nessun grande campione acquistato, ma stavolta ha superato ogni limite. Non solo si è aggiudicato il talento migliore in circolazione, ma ha portato la sua spesa a oltre 2 miliardi di euro: è questa la cifra che i Citizens hanno investito da quando c'è lui in panchina, un privilegio che non è mai stato concesso a nessun allenatore prima di lui.

Quanto ha investito il City per Guardiola in 9 anni

Semenyo è soltanto l'ultimo dei talenti sbarcati a Manchester da quando c'è Guardiola, supportato nelle sue idee da una società che non gli ha fatto mai mancare il supporto economico per regalargli la squadra dei suoi sogni. L'attaccante del Bournemouth è stato pagato 72 milioni di euro, una cifra quasi conveniente visti i precedenti e la sua età che gli consente ancora una grande crescita, e ha decretato un record formidabile: nessun allenatore ha speso più dello spagnolo sul mercato nell'ultimo decennio e non c'è proprio competizione in questa speciale classifica.

Con l'ultimo acquisto il City targato Guardiola ha superato i 2 miliardi di euro, una cifra che pochissime squadre in tutto il mondo possono permettersi. Per l'esattezza è 2,03, ossia poco più di 222 milioni investiti all'anno negli ultimi nove anni, una continuità spaventosa da parte del City che a ogni calciomercato ha messo a disposizione risorse quasi illimitate per migliorare la squadra e renderla competitiva nel tempo. Il ciclo dell'ex Barcellona non è mai finito perché ogni volta ha avuto la possibilità di ottenere rinforzi pregiati per rimpiazzare i partenti o i giocatori ormai avanti con l'età, rivedendo sempre il suo gruppo per mantenere altissima l'asticella.

Nessuno ha speso quanto lui

Chiaramente nessuno è riuscito a reggere lo stesso passo del City negli ultimi 9 anni e nessun allenatore al mondo ha avuto a disposizione le sue stesse risorse. Il secondo nella classifica degli spendaccioni è Diego Simeone con 1,22 miliardi di euro spesi da quando è all'Atletico Madrid, seguito da Antonio Conte che in quattro squadre diverse ha avuto un mercato totale da poco più di 1 miliardo di euro, cifra che condivide con diversi colleghi come Massimiliano Allegri. Guardiola resta un caso rarissimo e inavvicinabile: non esiste un club in grado di investire 72 milioni per Semenyo sei mesi dopo averne spesi 75 per Omar Marmoush che gioca esattamente nello stesso ruolo, la dimostrazione concreta della strapotenza incontrollata del City sotto ogni aspetto.