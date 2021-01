Domenica triste in casa Liverpool. Il club inglese in una nota ha ufficializzato la morte di Gerry Marsden. Non si tratta di un calciatore, o di un dirigente, ma del cantante del gruppo musicale Gerry and the Pacemakers, la cui interpretazione di You'll Never Walk Alone è stata poi utilizzata dai Reds come inno ufficiale. Il coro dei tifosi della formazione inglese, sulle note della canzone, è diventato celebre in tutto il mondo, e a distanza di anni, continua a regalare emozioni sui campi di calcio.

È morto a 70 anni Gerry Marsden, voce del gruppo molto popolare negli anni '60 Gerry and the Pacemakers. Il cantante ha lasciato un segno indelebile nella storia del club di Anfield Road, interpretando una cover di una canzone di Rodgers e Hammerstein, diventata poi famosa in tutto il mondo come l'inno del Liverpool, ovvero "You'll never walk alone" (Non camminerai mai solo). Una canzone che dal 1963 la società inglese ha deciso di utilizzare come proprio inno ufficiale, con i tifosi che prima del fischio d'inizio delle gare interne, con tanto di sciarpata, lo cantano a gran voce, regalando scene da brividi.

Si legge nella nota ufficiale di cordoglio del Liverpool: "Cantata sia in tempi di celebrazione che di commiserazione (dopo una sconfitta, ndr), l'interpretazione di Gerry di You'll never walk alone sarà per sempre inestricabilmente legata al club che amava". D'altronde Marsden, grande tifoso dei Reds, spesso e volentieri negli ultimi anni è stato invitato ad Anfield, per regalare una performance dal vivo e cantare l'inno prima dei match, in diretta. Musica e calcio dunque in lutto per uno dei principali rappresentanti del cosiddetto Merseybeat, ovvero uno stile musicale nato nei pressi delle zone portuali della Mersey, a cavallo tra pop e rock.