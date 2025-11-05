Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia: dalla panchina tira fuori un iPad

Roberto De Zerbi perde la testa nel finale di Marsiglia-Atalanta chiedendo all'arbitro un rigore per la sua squadra. Un episodio controverso dato che nell'azione successiva, sul ribaltamento di fronte, Samardzic ha poi trovato il gol del definitivo 0-1 della Dea. Il tecnico dell'OM lamenta un fallo di mano commesso da Ederson chiedendo il penalty al Marsiglia. In campo succede di tutto. Il direttore di gara fa cenno ai giocatori francesi di allontanarsi mentre dall'auricolare gli comunicano qualcosa.

L'arbitro di fatto non va al VAR nonostante il check prolungato. A questo punto De Zerbi perde la testa chiedendo al direttore di gara proprio perché non andasse a vederlo. Ed ecco che a quel punto dalla panchina del Marsiglia spunta fuori un iPad che De Zerbi tiene tra le mani e mostra con insistenza all'arbitro nel tentativo di convincerlo ad andare al video. Sullo schermo finito tra le mani di De Zerbi c'era proprio lo screen del tocco di braccio di Ederson che però l'arbitro ha deciso di non sanzionare con il rigore.

L’episodio da rigore contestato dal Marsiglia sul tocco di mano di Ederson.

Nella classica intervista post partita a Sky lo stesso De Zerbi ha parlato anche di questo episodio: "Se non la tocca con la mano Aubameyang se la trova lì, dispiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile e abbiamo perso – spiega -. Però non dobbiamo trovare alibi, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come l'Atalanta". Il tecnico dell'OM non si focalizza molto sull'episodio da rigore e si limita a spiegare la sua impressione senza fare troppe polemiche in diretta.

Al fischio finale, il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, e il direttore sportivo del club, Medhi Benatia, sono scesi in campo per cercare di ottenere spiegazioni dalla squadra arbitrale. "Non mi piace parlare degli arbitri, ma deve essere imparziale e andare a controllare (il video)", ha lamentato anche il giocatore Nayef Aguerd parlando nell'intervista rilasciata a Canal+. Un episodio arrivato poco prima del gol di Samardzic che ha poi consentito all'Atalanta di andare via da Marsiglia con 3 punti in tasca pesantissimi.