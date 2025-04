video suggerito

Il Galatasaray si scaglia contro Mourinho: “Ha arrecato solo danni al calcio turco in 8 mesi” L’attacco durissimo di Galatasaray contro Mourinho: “In otto mesi ha arrecato solo danni al calcio turco. Che Dio non permetta a nessuno di difendere questo vergognoso attacco allo sport per far sì che riceva una sanzione lieve”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

Il Galatasaray si scaglia contro José Mourinho e il clima è sempre più rovente in Turchia. Il club giallorosso ha attaccato in maniera durissima contro lo Special One e il Fenerbaçhe dopo il derby dei giorni scorsi. L'allenatore portoghese ha ‘aggredito' il suo rivale Okan Buruk tirandogli in naso e il Gala chiede per il tecnico portoghese un provvedimento esemplare.

Il Cimbom ha accusato Mou di aver arrecato solo danni al calcio turco da quando è arrivato e la nota pubblicata dopo il derby è solo l'ultimo di un episodio di una lunga serie di schermaglie e veleni.

Il comunicato del Galatasaray contro Mourinho e il Fenerbaçhe

Il Galatasaray ha pubblicato una nota ufficiale contro Mourinho e il Fenerbaçhe: “Il danno arrecato al calcio nazionale dal direttore tecnico della squadra avversaria, che è arrivato con la speranza di contribuire al calcio turco, è cresciuto rapidamente negli ultimi 8 mesi".

L’affondo del Gala è durissimo: "Ci dispiace che, invece di uscire allo scoperto e chiedere scusa a nome di questa persona, nota per comportamenti inappropriati accaduti anche in passato, ci tocca rispondere a una dichiarazione che è una presa in giro all’intelligenza della comunità calcistica turca". Inoltre, nella nota si fa riferimento alle accuse che il Fenerbaçhe ha mosso nei confronti di Buruk di "una provocazione pianificata, come era pianificata anche la sua reazione".

Il Galatasaray auspicando una lunga squalifica dello Special One: "Che Dio non permetta a nessuno di difendere questo vergognoso attacco allo sport, avvenuto sotto gli occhi del mondo, solo per far sì che l’allenatore riceva una sanzione lieve".

Infine nel comunicato si legge: "Stiamo osservando con tristezza la situazione pietosa di coloro che fino a ieri hanno cercato di darci lezioni morali e ancora una volta ci vergogniamo per loro e per il calcio turco”.

Mourinho squalificato per quattro giornate:

Tra José Mourinho e il Galatasaray non corre buon sangue da molto tempo e lo Special One è stato squalificato per quattro giornate dopo il derby di Istanbul giocato a fine febbraio in casa del Gala. La federazione turca prese questo provvedimento dopo la bufera che si era scatenata alle dichiarazioni dell'allenatore portoghese nel post-partita, quando disse ai componenti della panchina della Galatasaray che "saltavano come scimmie".