Ilia Topuria sospeso per almeno 6 mesi in UFC: tornerà solo dopo l’ok di un chirurgo maxillo-facciale

Per Ilia Topuria è scattato il protocollo medico che lo costringerà a restare fermo a seguito delle serie conseguenze riportate per i colpi subiti da Justin Gaethje. Prima di tornare sull’ottagono dovrà sottoporsi ad un controllo medico completo.

Ilia Topuria ha visto infrangersi nel modo più atroce il proprio dominio nei dei pesi leggeri in occasione dell'evento "UFC Freedom 2050", da molti già considerata la sfida dell'anno, organizzato nel giardino della Casa Bianca di lunedì mattina dove è uscito battuto e quasi irriconoscibile dal match contro uno spietato Justin Gaethje, subendo una sconfitta per KO tecnico al quarto round. Topuria è uscito barcollante e sanguinante, visibilmente in difficoltà e con gli evidenti segni dei pugni subitile cui conseguenze sono risultate più che serie e che hanno fatto scattare lo stop di sei mesi prima di tornare sull'ottagono, facendo scattare il protocollo per la salvaguardia della salute degli atleti.

Topuria esce a pezzi dalla sfida contro Gaethje: fratturati entrambe le ossa orbitali

Già la visione del viso sfigurato dal sangue e dai lividi aveva fatto capire la serietà delle condizione di Topuria, poi confermate da un referto medico che è trapelato, violando le regole della privacy e dato in pasto a stampa e opinione pubblica: Topuria ha effettivamente riportato la frattura delle ossa orbitali di entrambi gli occhi, oltre alla frattura del naso e ad altre microfratture facciali non scomposte che, fortunatamente, non avranno necessità di alcun intervento chirurgico, ma di assoluto riposo.

Topuria e la "sospensione medica": cosa prevede il protocollo per la salute degli atleti

Per questo motivo, ha ricevuto una sospensione medica da parte dell'Associazione delle Commissioni di Boxe e Sport da Combattimento, la medesima che aveva autorizzato l'evento "UFC Freedom 250": Topuria dovrà restare lontano da ogni combattimento per almeno sei mesi e prima di poter tornare, dovrà ottenere l'autorizzazione da parte di un chirurgo orale e maxillo-facciale. Solamente dopo i controlli medici richiesti potrebbe essere autorizzato a riprendere gli allenamenti a contatto pieno e a combattere, alla unica condizione che il chirurgo preposto sia sufficientemente soddisfatto del suo recupero.

Topuria ammette la durissima sconfitta: "Niente scuse. Justin, congratulazioni"

Per "El Matador" si è trattato della sua prima sconfitta in carriera nelle MMA, avvenuta nel main event più seguito di sempre, sul prato sud della Casa Bianca. Al quarto round Topuria stesso aveva chiesto al proprio angolo di fermare l'incontro, per poi ammettere sui social media che i colpi di Gaethje gli avevano compromesso la vista già durante il primo round. Alla fine Topuria era stato portato direttamente dall'ottagono a un ospedale locale senza presentarsi alla conferenza stampa, per i primi necessari accertamenti.

Per Topuria si è trattato di un brusco stop alla propria carriera ma non se ne è curato più di tanto: "Justin, congratulazioni" ha scritto sui propri account, rivolgendosi all'avversario, Gaethje. "Avevi detto che avresti lasciato il tuo segno sul mio viso… e l'hai fatto. Mi hai tolto la vista all'occhio destro nel primo round, e alla fine del secondo anche al sinistro. Niente scuse. Ho partecipato a uno dei migliori camp della mia vita."