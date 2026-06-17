Come sta Ilia Topuria, l’amico: “Non riesce ad aprire gli occhi. Il bulbo si è spostato all’interno”

Pablo Motos ha parlato delle condizioni del lottatore Topuria, suo amico personale: “Non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi”

Ilia Topuria ha subito la prima sconfitta della sua carriera nell'UFC. Non ha solo perso con Gaethje, ma è finito in ospedale letteralmente con le ossa rotte. Dana White, il padre padrone dell'UFC, aveva ufficializzato la frattura dell'osso orbitale. Un problema serio, serissimo, che a conti fatti non è sorprendente visto quanto venuto fuori subito dopo. Topuria ha combattuto per un paio di round senza vedere e dopo l'intervento del medico il fratello ha deciso di gettare la spugna. A distanza di qualche giorno delle sue condizioni ha parlato Pablo Motos, un giornalista spagnolo, amico personale del lottatore georgiano-spagnolo: "L'umore è buono, ma non riesce ad aprire gli occhi".

Topuria sconfitto alla Casa Bianca da Gaethje

Alla Casa Bianca nei giorni scorsi per celebrare gli 80 anni del Presidente Trump una serata dedicata all'UFC – Trump è appassionato di questo sport nonché grande amico del capo dell'UFC Dana White. Topuria, che era il campione in carica dei pesi leggeri ed era imbattuto (con 17 vittorie su 17), è stato distrutto da Gaethje. Massacrato dall'avversario. Già dopo il primo round a causa dei colpi non riusciva a vedere, ha resistito, ha combattuto alla cieca prima di chiudere al quarto round per getto della spugna.

"Quando subisci una frattura all'occhio, l'occhio si sposta verso l'interno"

Delle condizioni attuali di Topuria ha parlato Pablo Motos, giornalista di El Hormiguero, che è amico del lottatore e lo ha accompagnato alla White House: "Sta bene Ilia. Però ha preso una bella botta. Ha fratture al naso e alle ossa orbitali dell'occhio". Il racconto diventa molto pulp perché Motos non risparmia alcuni particolari: "Quando subisci una frattura all'occhio, il bulbo dell'occhio si sposta verso l'interno e si gonfia per evitare che ti dissangui. Gliel'ha rotto e non vedeva dall'occhio destro".

"L'umore è buono, pensa già alla rivincita"

Poi ha confermato che Topuria ha combattuto senza vedere: "Ha fatto due round alla cieca", aggiungendo parole dure: "Questa mattina gli stavano facendo le medicazioni, non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi". Il morale però almeno è buono: "Però già stava facendo battute. E mi ha detto una frase che mi è piaciuta tantissimo: ‘I campioni quando cadono, cadono forte'. E ora sta già pensando alla rivincita. Vuole allenarsi e sfidare chi lo ha battuto".

La diagnosi e le condizioni di Topuria

Dunque, Pablo Motos ha confermato i problemi all'orbita oculare, comprese le fratture orbitali, ma le condizioni non sono gravissime come aveva dichiarato Dana White. Il lottatore spagnolo-georgiano ha problemi serissimi agli occhi, il referto medico pubblicato nelle ore seguenti parlava di frattura non scomposte a entrambe le ossa orbitali. Lesioni serie che però non richiedono l'intervento chirurgico. Previsti mesi di riposo assoluto e di stop dall'attività, anche se lui, Topuria, scalpita per tornare. Nel post social ha fatto scrivere: "Guarirò e mi riposerò".