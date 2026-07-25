Nations League amara per l’Italvolley femminile, Velasco: “Il Brasile ci ha insegnato anche a perdere”

In semifinale di Nations League si ferma il sogno azzurro: il Brasile batte l’Italia 3-2 e la elimina. “Erano due anni che non perdevamo, questo stop ci insegnerà molto”

La Nazionale brasiliana esulta: è in finale VNL 20267, ha battuto l'Italia

L'Italvolley femminile assapora il retrogusto amaro del KO. Lo ha fatto nelle semifinali di Nations League, battuta dal Brasile dopo un tiratissimo testa a testa che è apparso a tratti infinito: 3-2 a favore delle verdeoro col tie break decisivo al 5° set 15-11. Si ferma così, ad un passo dall'ennesimo sogno la cavalcata delle ragazze del CT Julio Velasco che ha saputo ancora una volta regalare una lezione di sportività in un momento di sconforto: "Negli ultimi due anni non abbiamo mai perso: questo ci farà crescere e ci potrà insegnare qualcosa".

Brasile-Italia 3-2, la Nations League delle azzurre si ferma in semifinale

Vincere non è mai facile, confermarsi ancora di più. Figuriamoci perdere. E' capitato alla Nazionale femminile di pallavolo italiana che si è ritrovata fuori dalla Nations League in semifinale dopo una strenua battaglia contro il Brasile, per una sfida dalla straordinaria intensità: 3-2 il verdetto finale con i risultati dei set a dimostrazione degli infiniti capovolgimenti di fronte, 21-25, 25-21, 26-24, 22-25, 15-11. A Macao così è sfumato l'ambizioso obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo nella competizione, mentre resterà ancora da giocare la finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale tra Turchia e Cina.

Per molti Brasile-Italia è stata una autentica finale anticipata, dalla quale le Azzurre di Velasco sono uscite comunque sconfitte. Merito soprattutto per la gara perfetta giocata da Ana Cristina, l'autentica e principale trascinatrice della formazione verdeoro nei momenti più delicati dell’incontro. Riuscendo a ribattere colpo su colpo all'Italia quando la nostra nazionale ha avuto anche le proprie occasioni. Nei momenti decisivi il Brasile ha mostrato qualcosa in più soprattutto nella fase di ricostruzione del gioco che alla fine ha fatto la differenza anche nel tie break finale.

Velasco e la lezione dalla sconfitta: "Ci insegnerà molto, dobbiamo imparare a giocare"

Le parole di Julio Velasco a fine match sono state ancora una volta una pagina perfetta su come si deve vivere lo sport, anche e soprattutto nei momenti meno felici: "Hanno giocato meglio loro. Penso che abbiano vinto perché hanno giocato meglio, soprattutto in difesa e nel contrattacco. Noi abbiamo difeso, ma l’organizzazione del contrattacco non è stata buona. Avete visto che il Brasile è stato molto bravo ed è stato questo a fare la differenza: è finita 3-2, ma dobbiamo accettarlo perché hanno giocato meglio per gran parte della partita". Una analisi lucida e spietata che non ha voluto essere un'accusa nei confronti delle proprie giocatrici, anzi.

Velasco è entrato nel merito della sconfitta. L'Italia infatti dovrà affrontare la vincente di Turchia-Cina per la finale che vale comunque un prestigiosissimo terzo posto e che arriva in un momento particolare: una sconfitta, parola che l'Itavolley rosa non sentiva da diverso tempo: "Dobbiamo imparare a giocare dopo una sconfitta, anche perché negli ultimi due anni non abbiamo mai perso una partita" ha sottolineato il CT azzurro. "Quindi è qualcosa che una squadra deve sapere cosa fare dopo aver perso una partita. Penso che questo ci farà crescere e ci potrà insegnare molto".

L'Italia femminile di volley imbattibile: la striscia record di 39 successi

Le parole di Velasco si innestano perfettamente in una Italia di Pallavolo femminile, altrimenti perfetta: Il CT ha sorvolato al recente KO in questa Nations nei preliminari sempre con le verdeoro e si riferisce all'ultima sconfitta ufficiale prima della lunga imbattibilità, che risaliva di fatto al 1° giugno 2024, sempre contro il Brasile e sempre in 5 set. Da quel momento, però, le Azzurre avevano inanellato 39 vittorie consecutive fino allo scorso giugno 2026, che rappresenta anche l'attuale record storico per la pallavolo femminile internazionale, per oltre due anni in cui hanno vinto Olimpiadi 2024, VNL 2024, Mondiali 2025, VNL 2025.