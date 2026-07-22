Italia-Olanda di volley femminile oggi in Nations League, a che ora si gioca e dove vederla in TV

L’Italia affronta l’Olanda nei quarti della Nations League di volley femminile 2026. L’incontro si giocherà a Macao oggi alle ore 10. Niente diretta in chiaro.

Oggi, mercoledì 22 luglio, l'Italia di Julio Velasco scende in campo a Macao contro l'Olanda nella partita dei quarti di finale di VNL, cioè la Nations League di volley femminile. Le azzurre, campionesse olimpiche e mondiale, si presentano ai quarti da testa di serie numero 2 e affrontano l'Olanda, già battuta per 3 set a 0 a Brasilia. L'Italia difende il titolo vinto nel 2024 a Bangkok e nel 2025 a Lodz. Si parte alle 10 ora italiana. Chi vincerà sfiderà Brasile o Giappone in semifinale. Diretta TV su DAZN e su VBTV, a pagamento. Non c'è diretta in chiaro.

A che ora gioca l'Italia di volley femminile con l'Olanda in Nations League: l'orario

La nazionale guidata da Julio Velasco che miete successi da un paio d'anni, nei quali ha vinto di tutto e di più, scenderà in campo nella mattinata italiana e lo farà contro l'Olanda nella partita dei quarti di finale della VNL. Si gioca a Macao. Il match contro l'Olanda è in programma alle 10, ora italiana.

Italia-Olanda, dove vederla in TV e streaming: non sarà in chiaro

La sfida tra l'Italia e l'Olanda, che è una classica del volley, non si potrà seguire in alcun modo in chiaro. La Rai non ha i diritti della manifestazione. Gli appassionati potranno seguirla su DAZN, sia in TV che in streaming, e sarà visibile anche dagli abbonati di Sky che hanno attivato l'opzione DAZN sul canale 2014. Diretta TV e streaming, sempre a pagamento, su VBTV, cioè sul sito Volleyballworld.com.

Italia ai quarti di Nations League femminile: il prossimo avversario e il calendario

Se l'Italia riuscirà a battere nuovamente l'Olanda si qualificherebbe per le semifinali e tornerebbe in campo sabato 25 luglio contro la vincente di Brasile-Giappone, l'altro quarto di finale in programma oggi. Gli ultimi due quarti invece si giocheranno domani, giovedì 23 luglio, Turchia-Canada e Stati Uniti-Cina. La finale della VNL femminile si terrà invece domenica 26 luglio.

Italia-Olanda, quarti: mercoledì 22 luglio, ore 10

Brasile-Giappone, quarti: mercoledì 22 luglio, ore 13:30

Turchia-Canada, quarti, giovedì 23 luglio, ore 10

Stati Uniti-Cina, quarti, giovedì 23 luglio, ore 13:30

Semifinale Italia/Olanda-Brasile/Giappone, sabato 25 luglio, ore 10

Semifinale Turchia/Giappone-Stati Uniti/Cina, sabato 25 luglio, ore 13:30

Finale Volley Nations League femminile, domenica 26 luglio, ore 13:30

Queste le azzurre convocate per le Finals di Macao