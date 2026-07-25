Italia-Brasile di volley femminile oggi in semifinale di Nations League, a che ora e dove vederla in TV

L’Italia affronta il Brasile nella semifinale della Nations League di volley femminile 2026. L’incontro si giocherà all’East Asian Games Dome di Macao alle ore 10. Diretta TV e streaming su DAZN e su VBTV, a pagamento. Non c’è diretta in chiaro.

Oggi, sabato 25 luglio 2026, l'Italia femminile scende in campo all'East Asian Games Dome di Macao contro il Brasile nella partita di semifinale di Volley Nations League 2026. Le Azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche e mondiali, si presentano nel penultimo atto dopo aver battuto 3-0 l'Olanda ai quarti. L'Italia difende il titolo vinto nel 2024 a Bangkok e nel 2025 a Lodz. Si parte alle 10, ora italiana. Chi vincerà sfiderà Turchia o Cina in finale. Diretta TV e streaming su DAZN e su VBTV, a pagamento. Non c'è diretta in chiaro.

A che ora gioca l'Italia di volley femminile contro il Brasile in Nations League: l'orario

L'Italia da Julio Velasco, che ha vinto tutto negli ultimi anni, scenderà in campo nella mattinata italiana e lo farà contro il Brasile nella semifinale della VNL: si gioca all'East Asian Games Dome di Macao alle ore 10.

Italia-Brasile, dove vederla in TV e streaming: non sarà in chiaro

La sfida tra l'Italia e il Brasile non verrà trasmessa in chiaro. Gli appassionati di volley e gli sportivi italiani potranno seguirla su DAZN, sia in TV che in streaming, e sarà visibile anche dagli abbonati di Sky che hanno attivato l'opzione DAZN sul canale 2014. Diretta TV e streaming, sempre a pagamento, su VBTV, il sito Volleyballworld.com.

Italia in semifinale di Nations League femminile: il prossimo avversario e il calendario

L'Italia dopo aver battuto l'Olanda si è qualificata per le semifinali e sfiderà il Brasile, che ha vinto (3-1) sul Giappone. L'altra semifinale vede di fronte la Turchia, che nel turno precedente ha vinto contro il Canada 3-1, e la Cina, nazione ospitante delle Finals e vincente nella sfida al tie-break contro gli Stati Uniti. La finale della VNL femminile si disputerà domenica 26 luglio.

Semifinale Italia-Brasile, sabato 25 luglio, ore 10.00

Semifinale Turchia-Cina, sabato 25 luglio, ore 13:30

Finale Volley Nations League femminile, domenica 26 luglio, ore 13:30

Al termine della gara vinta contro l'Olanda, Julio Velasco, ha esaminato la prestazione delle sue ragazze: "Abbiamo difeso bene, coperto altrettanto e siamo cresciute al servizio e in attacco. Sylla nello specifico ha fatto un’ottima partita offensiva, ma in generale abbiamo disputato una bella partita, consapevoli che dobbiamo ancora crescere e migliorare”. Sulle Finals il CT ha chiosato: "All’inizio della Nations League non eravamo così certi di poter avere il gruppo al completo per le Finali. Da programma non era così scontato, invece anche chi ha goduto di un riposo extra, è rientrato molto bene. Adesso siamo al completo e certamente siamo una squadra difficile da affrontare quando tutte sono in forma”.