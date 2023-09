Il Frosinone batte il Sassuolo con una rimonta pazzesca, super Mazzitelli: pari tra Lecce e Monza Il Lecce va a prendersi un punto in casa del Monza in un match molto combattuto: allo Stirpe il Frosinone batte 4-2 in rimonta il Sassuolo dopo una gara davvero pazzesca.

A cura di Vito Lamorte

Dopo il pareggio per 0-0 nel lunch match tra Cagliari e Udinese, le partite della Serie A 2023-2024 della domenica pomeriggio regalano più di qualche emozione. Il Lecce va a prendersi un punto in casa del Monza in un match molto combattuto mentre allo Stirpe il Frosinone batte in rimonta il Sassuolo dopo una gara davvero pazzesca.

Pinamonti illude il Sassuolo, Mazzitelli ribalta tutto e fa gioire il Frosinone

Il Sassuolo pensava di avere messo in cassaforte il risultato allo Stirpe dopo 25′ grazie alla doppietta di Pinamonti ma i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno piazzato una rimonta clamorosa e si sono presi la seconda vittoria in campionato dopo quella con l'Atalanta. Per i ciociari è l'avvio migliore di sempre in Serie A. Dopo i due gol dell'ex attaccante dell'Inter è iniziata la rimonta del Frosinone che dopo aver accorciato con Cheddira sul finale di primo tempo ha messo la freccia con il capitano Mazzitelli: il centrocampista, uno degli ex di giornata, ha firmato una doppietta e ha incanalato la sfida sui binari della squadra ciociara.

Il l Sassuolo ha provato a riportarsi in partita ma sulla sua strada ha trovato un Turati in formissima, che ha compiuto un vero e proprio autentico miracolo. Nei minuti di recupero è arrivato anche il poker di Lirola, altro ex, che ha chiuso i giochi e ha fatto esultare il pubblico gialloblù.

Il tabellino di Frosinone-Sassuolo

RETI: 7′, 24′ Pinamonti, 45’+4 rig. Cheddira, 70′, 76′ Mazzitelli, 96’ Lirola

FROSINONE: Turati, Oyono, Monterisi (46′ Okoli), Romagnoli, Marchizza, Mazzitelli (86′ Lirola), Barrenchea (69′ Garritano), Gelli (83′ Brescianini), Soulé, Cheddira, Baez (46′ Caso). All.: Eusebio Di Francesco

SASSUOLO: Cragno, Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (52′ Pedersen), Boloca (66′ Castillejo), Henrique, Berardi, Bajrami (52′ Ceide), Laurienté (52′ Thorstvedt), Pinamonti (80′ Mulattieri). All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: Prontera di Bologna.

Il Lecce scappa, il Monza lo riprende: finisce 1-1

Il Lecce porta via un punto importante dall'U-Power Stadium di Monza e si dimostra una delle squadre più in forma del campionato. I pugliesi allenati da D'Aversa si sono portati in vantaggio grazie alla rete su rigore di Krstovic dopo pochi minuti ma i brianzoli hanno reagito a metà frazione con il solito Colpani, al terzo gol in quattro partite di campionato.

Nella ripresa due espulsioni, una per Baschirotto e quella nel finale per doppio giallo di un disastroso Caldirola.

Il tabellino di Monza-Lecce

RETE: 3′ rig. Krstovic, 24′ Colpani

Monza (3-4-1-2): Sorrentino; Izzo, Marì (45′ Carboni), Caldirola; Birindelli (67′ Maric), Pessina, Gagliardini, Ciurria (89′ Kyriakopoulos); Colpani; Caprari (26′ Mota), Colombo (67′ Pereira). Allenatore: Palladino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (74′ Dorgu); Rafia (54′ Blin), Ramadani, Kaba; Almqvist (78′ Touba), Krstovic (78′ Piccoli), Banda (74′ Strefezza).Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli 5.