Tra Cagliari e Udinese vince l’equilibrio: di Luvumbo e Lucca le occasioni migliori, ma è pareggio Cagliari e Udinese non si fanno del male. Finisce 0-0 la sfide delle 12:30. Il palo di Luvumbo e la conclusione di Lucca le occasioni migliori per le due squadre.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cagliari e Udinese non si fanno male. I sardi impongono il pari 0-0 all'Udinese che raccoglie il secondo punto consecutivo dopo il medesimo risultato centrato nell'ultimo turno contro il Frosinone. Luvumbo ha colpito il palo creando l'occasione più pericolosa della partita per gli uomini di Ranieri che hanno giocato a viso aperto concedendo pochissimo ai friulani. Di Deiola le occasioni migliori ma alla fine nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Nel finale espulso Wieteska per doppia ammonizione.

Il primo tempo tra Cagliari e Udinese è terminato 0–0.

Primo tempo senza gol ma Luvumbo colpisce il palo

C'era molta curiosità nel vedere in campo Cagliari e Udinese che arrivano a questa sfida dopo la sconfitta di Bologna per i sardi e il pari interno col Frosinone per i friulani. Nella prima frazione succede poco ma comunque non sono mancate le emozioni nonostante i primi 45 minuti si siano conclusi a reti inviolate. Ci si aspettava tanto dall'imprevedibilità della squadra di Sottil trainata da Samardzic e dalla velocità di Thauvin con Lucca al suo fianco.

E invece la squadra di Ranieri è riuscita a rendersi pericolosa maggiormente davanti al proprio pubblico che è stata pericolosa subito con Deiola andando poi a un passo dal vantaggio con il palo colpito da Luvumbo, in crescita negli ultimi minuti. La chance principale per l'Udinese è arrivata sul mancino di Thauvin nel recupero, ma il punteggio è comunque rimasto inchiodato sullo 0-0.

Radunovic dopo la parata miracolosa.

Nella ripresa succede poco, Deiola sfiora il gol del colpaccio

Nella ripresa Ranieri inserisce Shomurodov al posto di Pavoletti e l'uzbeko si rende subito pericoloso. Suo infatti lo spunto da sinistra nel tentativo di cercare l'assist per l'accorrente Luvumbo ma la difesa ospite risponde presente e chiude. Il Cagliari però non molla e con Deiola va ancora una volta vicinissima al gol del vantaggio. La quarta occasione della partita per il giocatore che ha ricevuto una palla in profondità provando il diagonale mancino ma non è riuscito a inquadrare lo specchio.

Succede ben poco fino agli ultimi minuti di gioco quando l'Udinese sfiora l'opportunità di portarsi a casa l'intero bottino dalla Sardegna. La squadra di Ranieri evita di crollare grazie alla grande parata di Radunovic bravo a reagire al meglio dopo l'ottimo cross di Thauvin col contagiri per Lucca che stoppa e va alla conclusione dal limite dell'area piccola, ma il portiere in uscita gli fa muro. In questo modo l'estremo difensore cagliaritano riscatta l'indecisione di Bologna. Nel finale espulso Wieteska per doppia ammonizione. Al triplice fischio è 0-0 il risultato.