Il figlio di Ronaldo manipolato dagli inglesi: gli fanno dire che il Manchester United è mer*a È diventato virale un video in cui Cristiano Ronaldo Jr, figlio del campione portoghese del Manchester United, risponde a una domanda a trabocchetto postagli da un giovane tifoso. La sua risposta diventa una notizia sparata in malafede dai media inglesi, sulla pelle del bambino.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è abituato alla pressione, per non dire alla presenza invasiva, dei media inglesi: dai tabloid ai siti internet, le notizie sul campione portoghese – tornato quest'anno al Manchester United dopo 12 anni – sono un fiume continuo. Ronaldo ha da poco superato i 400 milioni di followers su Instagram, è stato il primo a farlo nel mondo, ed è chiaro che tutto quello che gira intorno a lui è fonte di grande interesse.

Il calcio giocato è solo una parte della narrazione su Ronaldo e se le sue difficoltà attuali, sia personali che di squadra, sono oggetto di analisi quotidiane, con retroscena infiniti su faide di spogliatoio, screzi con l'allenatore e rapporti difficili coi tifosi avversari, anche la sua vita privata viene saccheggiata e spolpata fino all'osso. E se è normale che la sua compagna Georgina Rodriguez finisca in prima pagina quasi tutti i giorni visto quanto si sovraesponga lei stessa, dalle attenzioni quasi morbose dei media d'Oltremanica non si salva neanche il figlio primogenito di Ronaldo, l'11enne Cristiano Jr.

Il ragazzo, del quale Ronaldo non ha mai voluto rivelare chi sia la madre, totalmente esclusa dal crescerlo e pagata profumatamente per sparire del tutto dalla sua vita, è stato recentemente presentato ufficialmente dal Manchester United come giocatore delle giovanili e proprio indossando la divisa ufficiale dei Red Devils è stato filmato mentre rispondeva ad un paio di domande di un giovane tifoso. Prima gli è stato chiesto: "Ti stai divertendo?". Cristiano Jr ha risposto: "Sì". Poi il tifoso – a questo punto non si sa di chi – ha piazzato la domanda a trabocchetto: "Lo United è una merda, vero?". Ed anche in questo caso la risposta del figlio di Ronaldo è stata "sì", anche se sembra abbastanza chiaro che abbia capito poco di quanto chiestogli.

Fatto sta che il video è diventato virale e la notizia che il figlio di Ronaldo dicesse che l'attuale squadra di suo padre "è una merda" era troppo ghiotta per non darla in pasto ai lettori, con buona pace non solo del rispetto di un bambino che appare davvero ingenuo, ma anche dell'effettiva verità delle cose. Probabilmente sarà questo il prossimo insegnamento di papà Ronaldo a Cristiano Junior: non fidarsi dei finti tifosi, soprattutto quando registrano un video…