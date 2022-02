Stesso nome, stesso numero: Cristiano Ronaldo Jr giocherà nell’Academy del Manchester United Cristiano Ronaldo Jr. segue le orme del padre e giocherà nelle giovanili del Manchester United: anche lui indosserà la maglia numero ‘7’.

A cura di Vito Lamorte

Tale padre, tale figlio. Questo è quello che hanno pensato e che sperano a Manchester. Cristiano Ronaldo la scorsa estate ha deciso di lasciare la Juventus per ritornare per allo United: in un trasferimento che ha entusiasmato i tifosi dei Red Devils che per alcuni giorni hanno temuto il peggio, ovvero che CR7 potesse davvero vestire la maglia del Manchester City. Le cose sono andate molto bene nei primi mesi, con il portoghese che ha trovato subito il feeling con tutto l'ambiente e l'Old Trafford ma ora sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista realizzativo che delle prestazioni. Da qualche ora i supporter dello United avranno due Cristiano Ronaldo da tifare: il primogenito della stella portoghese, Cristiano Junior, segue sempre più le orme del padre e da qualche ora è diventato un calciatore delle giovanili del Manchester United.

Con una presentazione molto professionale, il giovane Cristianinho si è mostrato con la maglia con il ‘7' accompagnato da Georgina Rodríguez, compagna di CR7, e dai suoi tre fratelli. Queste le parole sul suo profilo Instagram in un post in cui si vedeva l'intera famiglia con la maglia dello United tranne il padre di famiglia: "Inseguiamo insieme i nostri sogni. La mamma ti ama".

Non è la prima volta che il piccolo Cristiano segue le orme del papà. Già alla Juventus aveva giocato nelle giovanili e aveva mostrato di avere un buon senso gol nel sangue: secondo i numeri raccolti dai vari portali specializzati, in 28 partite con la maglia bianconera è riuscito a segnare 58 gol e distribuire 18 assist.

Adesso CR7 Jr. proverà a seguire le orme di suo padre con il primo vero contratto con il Manchester United, entrando a far parte dell'Academy dei Red Devils. Il figlio di Cristiano è stato presentato dal club insieme a Gabriel, un altro giovane talentuoso che ha già più di 30.000 follower su Instagram.

Secondo Dolores, la madre del cinque volte Pallone d'Oro, Cristianinho ha davanti a sé anche un futuro molto luminoso ed è più bravo del padre: "Alla sua età gioca meglio di suo padre. È normale che a 11 anni avesse non aveva un allenatore. Oggi è lui ad allenare suo figlio".