Il Fenerbahce si spacca su Mourinho: c'è chi vuole esonerarlo, ma costerebbe una fortuna Parte della dirigenza del Fenerbahçe starebbe spingendo per l'esonero di José Mourinho dopo il grave gesto compiuto ai danni dell'allenatore del Galatasaray Okan Buruk. Ma la separazione unilaterale dal portoghese costerebbe una fortuna, quasi 40 milioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Non sono giorni facili per José Mourinho, il cui silenzio dopo il folle gesto di prendere per il naso l'allenatore del Galatasaray Okan Buruk – che poi ci ha messo del suo accasciandosi a terra come fosse stato malmenato – spiega bene il momento di grande difficoltà personale vissuto dal 62enne portoghese. Mourinho sa che si beccherà una stangata, sotto forma di pesantissima squalifica che potrebbe arrivare fino a 10 giornate. Del resto le immagini lasciano pochi dubbi sull'accaduto, pur essendo ben visibile anche qualche parolina di sfottò rivolta da Buruk prima che José perdesse i lumi della ragione. Provocazione e reazione sono imparagonabili, lo hanno capito anche al Fenerbahçe, dove alcuni dirigenti starebbero spingendo per separarsi subito dallo Special One, ritenendo il suo comportamento inaccettabile e dannoso per l'immagine del club.

Quanto costerebbe al Fenerbahçe esonerare Mourinho

Mourinho ha un contratto col Fenerbahçe fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio superiore ai 10 milioni netti all'anno. Secondo quanto svelato da AS, un suo eventuale esonero tuttavia costerebbe molto più al club giallonero: il tecnico di Setubal intascherebbe una cifra altissima, vicina ai 40 milioni di euro. L'ultima parola spetta al presidente del Fenerbahce, Ali Koç, che a quanto pare è indeciso se proseguire o meno con un Mourinho che da quando è approdato in Turchia si è distinto per veleni e polemiche, avendo nel mirino non solo il Galatasaray e gli arbitri che gli sarebbero asserviti, ma anche i media che tacciono su tutto questo.

La probabile stangata e le voci crescenti sulla panchina del Brasile

Intanto si attende la decisione della Commissione disciplinare della Federcalcio turca, che giudicherà la condotta di Mourinho sulla base dell'articolo 44 del proprio codice sportivo: la sanzione va da un minimo di 5 a un massimo di 10 giornate di squalifica. Il tutto ad appena 9 giornate dalla fine del campionato in cui il Fenerbahçe è secondo a 6 punti dal Galatasaray (ma con una partita in meno). Il caos creatosi intorno al portoghese sta alimentando peraltro le voci che lo vorrebbero come prossimo CT del Brasile al posto dell'esonerato Dorival. C'è anche lui nella rosa ristretta di candidati che comprende anche i suoi connazionali Jorge Jesus (che appare il favorito ad ora) e Abel Ferreira, col brasiliano Filipe Luis come outsider.