video suggerito

Il falconiere Bernabé torna a far volare Olympia: lo show per la squadra di Criscitiello non va come sperato Ad un mese dal licenziamento della Lazio per aver diffuso foto e video dell’intervento di protesi peniena cui si era appena sottoposto, il falconiere Juan Bernabé è tornato a far volare l’aquila Olympia prima di una partita di calcio: il giornalista Michele Criscitiello lo ha ingaggiato per uno show prima del match casalingo della Folgore Caratese di cui è proprietario, ma lo spettacolo non è andato esattamente come ci si aspettava. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo esser finito sotto i riflettori per il licenziamento in tronco subito dalla Lazio dopo aver diffuso sui social le foto e i video dell'intervento di protesi peniena a cui si era appena sottoposto ed essersi barricato per un mese all'interno del centro sportivo biancoceleste, l'ormai ex falconiere del club capitolino Juan Bernabé è tornato a fare il suo lavoro insieme all'inseparabile aquila Olympia che è dunque tornata a volare deliziando gli spettatori prima di una partita di calcio.

Non lo ha fatto però, come accaduto negli ultimi 15 anni, in occasione della roboante vittoria del club del patron Lotito all'Olimpico contro il Monza, bensì in Lombardia, precisamente allo Sportitalia Village di Verano Brianza prima del match del Girone B della Serie D tra i padroni di casa della Folgore Caratese, di proprietà del giornalista Michele Criscitiello (balzato negli ultimi giorni agli onori della cronaca per il licenziamento in diretta TV del collaboratore Manuel Parlato), e la formazione ospite del Breno.

Lo show, che ha attirato tantissimi curiosi allo stadio, non è però andato come da programma. Al netto del volo di Olympia che, tra gli applausi dei presenti, ha sorvolato il terreno di gioco, il finale non è stato quello sperato. Durante lo spettacolo c'è stato infatti un piccolo intoppo che ha divertito molto i presenti. L'aquila che per 15 anni è stata il simbolo della Lazio difatti non ha immediatamente risposto al richiamo di Juan Bernabé e si è fermata proprio sopra ai riflettori, suscitando momenti di grande ilarità prima che venisse poi recuperata per il giro di campo al braccio del falconiere spagnolo.

Per la cronaca la partita è terminata 4-2 in favore della Folgore Caratese per la gioia del patron Michele Criscitiello che potrebbe dunque ora pensare o di affittare nuovamente Olympia per le prossime partite casalinghe della sua squadra (spendendo mille euro in ogni occasione, come recita il tariffario stilato da Bernabé dopo il licenziamento dalla Lazio) o addirittura pensare di offrire una collaborazione fissa al falconiere e ad Olympia che al rientro a Roma difficilmente potranno rientrare nel loro alloggio di Formello.