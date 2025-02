Michele Criscitiello caccia in diretta un giornalista di Sportitalia: “Qua dentro non ci lavori più”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Qualcosa di inaudito, di mai visto. Il direttore di una televisione nazionale caccia in diretta un giornalista che collabora con la sua testata, dopo aver sentito cosa ha appena detto. È accaduto martedì sera a Sportitalia: Michele Criscitiello ha interrotto Manuel Parlato, che era in collegamento da Napoli, e gli ha detto di andare a casa: "Manuel qua dentro non ci lavora più".

Cosa era successo la sera prima dopo il gong del calciomercato: la gag tra Criscitiello e Palmeri sul Napoli

Si parlava del calciomercato del Napoli nella finestra invernale appena terminata, in quel frangente Parlato ha commentato la gag della sera prima tra lo stesso Criscitiello e Tancredi Palmeri. Quest'ultimo, presente anche lui all'Hotel Sheraton di Milano per la chiusura della sessione, aveva ironizzato sui mancati colpi del club azzurro, obiettivi inseguiti e non portati a casa, salvo ripiegare nelle ultime ore sul prestito di Okafor per 5 mesi dal Milan.

"Riapriamo il mercato, riapriamolo", gli aveva dato il la Criscitiello dopo il gong. "Garnacho? Scusi lei è Garnacho? No, niente, non si riapre ‘sto mercato. Aspetta… Adeyemi? Lei è Adeyemi? C'è Adeyemi? No, nemmeno Adeyemi. Niente, non si riapre ‘sto mercato, è andata così", aveva chiesto fittiziamente Palmeri riaprendo e chiudendo la porta alle sue spalle.

"E poi?", lo aveva incalzato Criscitiello. "Aspetta, aspetta… Allan Saint-Maximin? No? No, rien ne va plus, niente, niente". "C'è Okafor, c'è Okafor!", aveva allora esclamato il direttore. "È andato, è passato, Okafor è andato effettivamente, che faccia da Okafor che è passata effettivamente dietro…", aveva proseguito allora Palmeri. "Vabbè, Tancredi vieni qua che ci facciamo un brindisi…", aveva chiuso il siparietto Criscitiello.

Le parole di Manuel Parlato: "A Napoli ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre"

Manuel Parlato ieri sera è tornato su tutto questo nel suo collegamento, dando il polso dell'umore di Napoli al riguardo: "Abbiamo seguito ieri tutta la trasmissione, ma la cosa che è piaciuta di meno a tutti è stata la gag di Tancredi rispetto a Okafor. Sostanzialmente noi siamo i campioni del mondo dell'ironia, ci piace ironizzare, ci piace sostanzialmente anche incassare l'ironia altrui, però mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre, qualora dovesse succedere una storia del genere".

Il direttore di Sportitalia lo caccia in diretta: "Vai a casa! Manuel qua non ci lavora più"

A quel punto Criscitiello lo ha interrotto prima che potesse terminare la frase, dandogli letteralmente il benservito dalla TV che dirige: "Vabbè Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, vai! Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no. Che sia chiaro una volta per tutte, perché poi a un certo punto, a un certo punto… non ne posso più. E se Parlato vuole fare il fenomeno, che chiama in questione un altro collega, significa che non ha capito niente e qua dentro Manuel Parlato ha finito".

Criscitiello indica la linea editoriale di Sportitalia: "Se poi non volete capire, non è un problema nostro"

Michele Criscitiello ha peraltro puntualizzato la linea editoriale di Sportitalia che dirige: "Attacchiamo il Milan, attacchiamo l'Inter, facciamo ironia su Milan, Inter, Juve e Napoli. Se poi non volete capire, non capite, non è un problema nostro. Se invece sentite quello che abbiamo detto sulla Juve, quello che abbiamo detto sul Milan… disintegrato il Milan in questi ultimi mesi, disintegrato! E non c'è stato nessuno che si è permesso di dire mezza parola! Non c'è stato nessuno che si è permesso di dire mezza parola dal Milan per dirci: ‘Perché ci state massacrando'. Perché il Milan sa che va massacrato. Il Napoli, se viene massacrato perché sbaglia un mercato, lo massacriamo! Ma esuliamo il discorso da Antonio Conte, che è un fenomeno. Perché Conte vincerà lo Scudetto e tifiamo per Conte che vinca lo Scudetto, perché se lo merita. Ma se il Napoli fa un mercato sbagliato, con ironia o senza ironia non c'è partita. Dovevi prendere Garnacho, dovevi prendere le alternative vere a Kvara, non le hai prese, punto. Accetti le critiche, finisce qua, tutti! L'Inter, quando ha sbagliato, quando abbiamo fatto la guerra alla FIGC, questa è la linea editoriale".