Il discorso di Ancelotti nell'intervallo della finale Champions: semplicità disarmante, ma funziona Le parole del tecnico ai blancos e i cambi tattici determinano la svolta della sfida contro il Borussia Dortmund. Cosa è successo nello spogliatoio all'intervallo.

Carlo Ancelotti sa quali sono le corde giuste da toccare, quando e come farlo parlando alla squadra con la ‘forza tranquilla' delle sue parole. "Adesso andiamo in campo e vinciamo", "spaventateli subito" sono le frasi che scandisce in un video condiviso sui social alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions. Il tecnico è nel chiuso dello spogliatoio dopo aver annunciato qualche accorgimento tattico e al modo d'interpretare l'incontro a Wembley in finale di Coppa con il Borussia Dortmund.

I cambi tattici condivisi con la squadra: indovina le mosse

La lettura del match è solo una parte delle due qualità di manager che ha saputo conquistare anche campioni del calibro (e del carattere) di Cristiano Ronaldo. È uno dei pochi che è riuscito a impressionarlo, a entrare nella testa di CR7 e più ancora di quei calciatori del Real Madrid che ha portato ancora una volta sul tetto d'Europa. Ci riuscirà anche quest'anno dopo una fase a campionato difficile? Le immagini mostrate da El Chiringuito spiegano bene qual è stato il tono della conversazione e, attraverso la reazione del gruppo, quanto ha saputo fare breccia nell'animo dei giocatori che reagiscono con un applauso convinto.

Il primo tempo s'era chiuso sullo 0-0, non senza rischi per i blancos. Ma nella ripresa cambierà tutto perché il nuovo equilibrio degli spagnoli diverrà l'ago della bilancia che indirizzerà le sorti della sfida. Ancelotti lo farà in maniera condivisa, mostrandosi determinato ma senza intaccare la suscettibilità dei calciatori, spiegando loro cosa non va e trovando assieme a loro la soluzione migliore. Indovinerà tutte le mosse, premiato dal 2-0 (gol di Caravajal e Vinicius trail 74° e l'83°) che consegnerà la 15ª Champions alle merengues.

Cosa dice Ancelotti alla squadra nello spogliatoio

Serviva dare una sterzata all'incontro. Il Borussia Dortmund non ha segnato ma continuare così diabolico prima ancora che rischioso. Ecco perché nell'intervallo il tecnico italiano ricuce la trama del Real Madrid. "Dobbiamo avere pazienza – dice -. Quante palle abbiamo perso? Quante palle abbiamo perso? Non dobbiamo correre rischi. Quando perdiamo la palla, contro… contro… non è possibile. Non dobbiamo correre rischi".

Dopo aver arringato il gruppo, Ancelotti va davanti alla lavagna tattica e spiega come intende modificare l'assetto del centrocampo nel secondo tempo, oltre a ridisegnare le posizioni in campo a cominciare da Carvajal e Valverde, fino a Bellingham, Rodrygo e Vinicius. "Dobbiamo essere più calmi. Ora abbassiamo un po' di più il blocco, siamo un po' più compatti e recuperiamo palla", poi chiude l'intervento con un incoraggiamento molto colorito. "E adesso torniamo lì fottuta*ente bene!".

"Era un'idea che volevo condividere e non volevo imporre, perché lo stress per loro era molto grande", ha successivamente ricordato Ancelotti a Prime Video nel racconto di quel momento. "Vinceremo… siamo forti. "Stiamo uscendo vincitori", "stiamo uscendo forti", "spaventiamoli subito", "insieme, insieme"… si sente nello spogliatoio del Madrid dopo il discorso. E quel che s'è visto in campo ne è stata la diretta conseguenza