Il De Kuip è un inferno: Feyenoord-Lazio non può iniziare, si parte in ritardo La sfida di Europa League tra Feyenoord e Lazio non è iniziata alle 18:45 come da programma. Lo stadio De Kuip non è risultato agibile per diversi minuti a causa del tifo olandese.

A cura di Alessio Pediglieri

Il De Kuip è un catino incandescente con un tutto esaurito per Feyenoord-Lazio che deciderà chi passerà al secondo turno di Europa League tra gli olandesi e i capitolini in uno dei Gironi più pazzeschi di tutta la Coppa. La gara in programma alle 18:45 non ha però potuto prendere subito avvio a causa del calore dei tifosi di casa che ne hanno impedito il fischio di inizio.

Come si vede dalle immagini, infatti, all'entrata delle due squadre in campo i tifosi del Feyenoord hanno dato fondo ai fumogeni che hanno invaso anche il campo avvolgendo in una nebbia impenetrabile lo stadio olandese. A tal punto che non si riusciva a vedere a pochi metri di distanza costringendo il direttore di gara e gli ufficiali Uefa a dover rimandare l'inizio, in attesa che la nebbia artificiale si diradasse.

