Il Como continua a vincere, 3-1 in rimonta al Cagliari: Fabregas allunga la striscia di vittorie Il Como batte in rimonta il Cagliari e prosegue nel suo eccezionale finale di stagione. Sardi che sfrutteranno il match point salvezza nel prossimo turno.

A cura di Marco Beltrami

Il Como vince ancora, per la sesta di fila, e lo fa in rimonta contro il Cagliari. 3-1 per la formazione di Fabregas che sale a quota 48 punti in classifica, immediatamente alle spalle delle formazioni in lotta per l’Europa. Sardi che restano a quota 33 lunghezze a più sette dalla terzultima Venezia. Una posizione relativamente tranquilla in vista del finale di campionato.

Adopo illude il Cagliari, il Como rimonta e mette la freccia

Il pomeriggio della formazione di Nicola era iniziato nel migliore dei modi con il gol di Adopo. Una rete arrivata anche grazie ad un’incertezza di Pepe Reina, tutt’altro che perfetto nell’occasione. Lo spagnolo si è fatto scivolare la palla sotto le braccia, favorendo dunque l’avversario. Una rete che ha illuso i sardi riacciuffati però nel finale della prima frazione da Caqueret.

Prodezza di Strefezza e 2-1 per i padroni di casa, poi Cutrone la chiude

Cagliari un po' destabilizzato dal pareggio, e distratto: poco prima di tornare negli spogliatoi ecco anche il gol del sorpasso del Como. Prodezza di Strefezza che in caduta disegna una meravigliosa traiettoria a giro, con il pallone che si è insaccato nel sette, impossibile da raggiungere per il portiere dei sardi.

Nel secondo tempo, il Cagliari ha provato a spingere con insistenza senza però creare particolari grattacapi alla difesa del Como che ha retto senza problemi. Anzi la formazione di casa l'ha chiusa con Cutrone: la rete dell'ex Milan è stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma poi ecco la correzione del Var. Millimetrica posizione regolare da parte del centravanti e marcatura dunque che ha chiuso definitivamente la partita. Tutto chiuso dunque in terra lombarda e Fabregas continua a veleggiare in questo finale di stagione letteralmente da applausi. Per il Cagliari occasione di sfruttare il match point salvezza contro il Venezia, davanti al proprio pubblico.