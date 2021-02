Il commento del Genoa: “Inter in stato di grazia, riesce tutto e tutto bene”

Per il Genoa è stata una giornata difficile in casa dell’Inter, subito in vantaggio e dominante sul piano del gioco. I rossoblu sono scesi in campo con una formazione senza molto titolari, risparmiati in vista del derby da Ballardini. Laconico il commento nel finale del primo tempo: “Inter in stato di grazia, riesce tutto e tutto bene”.