Il Chelsea fa un gesto meraviglioso per la famiglia di Diogo Jota: accredita il premio post Mondiale

I calciatori del Chelsea hanno fatto un gesto bellissimo non solo per onorare la memoria di Diogo Jota e André Silva, morti tragicamente in un incidente stradale a inizio luglio, ma anche per aiutare la loro famiglia: il ricco premio per la vittoria nel Mondiale per Club è stato diviso tenendo conto di una quota in più.

I calciatori del Chelsea prima ne hanno discusso tra loro, poi lo hanno fatto con la dirigenza del club fresco vincitore del Mondiale del Club negli Stati Uniti, e hanno immaginato che il giorno della finale nel New Jersey – quando hanno spazzato via il PSG – ci fosse idealmente anche Diogo Jota a sollevare il trofeo assieme a loro, con una conseguenza economica molto importante: che anche il calciatore portoghese morto tragicamente a inizio luglio in un incidente stradale assieme al fratello avesse diritto al premio diviso tra tutti i membri dei Blues. Parliamo di una cifra non piccola, anzi tutt'altro, che è stata dunque accreditata sul conto della famiglia di Diogo Jota e André Silva.

Diogo Jota col trofeo della Premier League vinta col Liverpool lo scorso maggio

Il bellissimo gesto del Chelsea: versa alla famiglia di Diogo Jota e André Silva il premio per la vittoria nel Mondiale

Un gesto meraviglioso quello del Chelsea, che fa capire quanto la fine del giocatore del Liverpool abbia avuto un impatto devastante non solo sul suo club e in Portogallo, ma anche su tutto il calcio inglese. Il trionfo nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA ha fruttato al club londinese una cifra stimata di 114,6 milioni di dollari (poco meno di 100 milioni di euro). Forte di questo robusto incasso, il Chelsea ne ha successivamente ridistribuito una parte, stanziando un fondo di 15,5 milioni di dollari (oltre 13 milioni di euro) da ripartire equamente tra i calciatori che erano presenti nella rosa a disposizione di Enzo Maresca nella competizione.

A quanto ammonta la cifra donata dal Chelsea

La suddivisione – svela ‘The Athletic' – è stata dunque fatta come se nello spogliatoio del Chelsea quel giorno ci fossero stati anche Diogo Jota e André Silva, morti nel rogo della loro macchina dieci giorni prima: la decisione presa congiuntamente dal club e dai giocatori prevede il pagamento di un premio uguale alla loro famiglia, pari a oltre 500mila dollari (427mila euro), al lordo delle tasse. È un gesto concreto di vicinanza al dolore inestinguibile di chi ha visto il proprio mondo distrutto in un attimo fatale.

I tifosi del Liverpool rendono omaggio a Diogo Jota in occasione del Community Shield col Crystal Palace

Dal canto suo, il Liverpool già aveva deciso di onorare il contratto in essere con Diogo Jota fino al 2027, nonché di ritirare la sua maglia numero 20 per renderne eterno il ricordo. Il club del Merseyside ha anche annunciato il progetto di costruire una scultura commemorativa ad Anfield come tributo permanente al compianto attaccante, che ha segnato 65 gol in 182 presenze con la maglia dei Reds. Inoltre, giocatori e tifosi osserveranno un minuto di silenzio per Jota e suo fratello prima della partita del Liverpool contro il Bournemouth di venerdì prossimo che aprirà la Premier League, mentre i calciatori indosseranno la scritta "Forever 20" sulle loro maglie per tutta la stagione.