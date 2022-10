Il calciatore “più forte al mondo” passa al wrestling: dicevano fosse troppo grosso per giocare Adebayo Akinfenwa farà il suo debutto nel wrestling professionistico appena cinque mesi dopo il suo ritiro dal calcio. La Bestia, così era soprannominato, è entusiasta della sua nuova carriera e non vede l’ora di cominciare.

A cura di Vito Lamorte

Adebayo Akinfenwa è stato per anni un'icona del calcio inglese ma la scorsa primavera ha appeso gli scarpini al chiodo e ora è pronto per il suo debutto nel mondo del wrestling professionistico. La prossima settimana l'ex calciatore farà il suo esordio sul ring cinque mesi dopo il ritiro dal rettangolo verde.

In seguito ad una breve parentesi in Lituania, dove finì grazie alla moglie lituana del fratello del suo agente, tornò nel Regno Unito giocando per varie squadre tra cui Swansea, Millwall, Wimbledon e il Wycombe, con cui ha conquistato la promozione in Football League Championship e ha ricevuto i complimenti del suo idolo Klopp con un video-messaggio su WhatsApp.

Dopo 21 anni di carriera tra i campi minori del calcio britannico, e la finale dei play-off per lla League One che ha visto il suo Wycome Wanderers perdere 2-0 contro il Sunderland a Wembley, ora il 40enne farà la sua prima apparizione nelle nuove vesti il 23 ottobre. Per anni è stato definito "il calciatore più forte al mondo", con riferimento più al fisico che alle sue capacità tecniche; e la sua carriera è stata accompagnata dalla frase "è troppo grosso per giocare a calcio" ma adesso si volta pagina.

L'ex centravanti è sempre stato un appassionato di wrestling e ha deciso di provarci perché, come lui stesso ha confessato, è sempre stato aperto a "nuove esperienze". Akinfenwa in un'intervista al tabloid britannico Daily Mail ha dichiarato: "Mi è sempre stato chiesto cosa avrei fatto una volta in pensione e la risposta era sempre ‘nuove esperienze'. Ho avuto la fortuna di fare la cosa che amo per 22 anni, ma quando vai in pensione punti solo alla libertà e a nuove esperienze. Il wrestling per me è un secondo amore".

L'ex calciatore ha proseguito il suo intervento parlando sempre del wrestling e della sua amicizia con Anthony Ogogo: "Lo conosco da un po', anni. Ci siamo incontrati quando era un pugile e siamo rimasti in contatto. Sfortunatamente non poteva più boxare ma quando ha scoperto il mio amore per il wrestling ha detto: ‘Ascolta, vuoi provare?'. Quando trovi qualcosa che ti piace, diventa tutto più facile. Bisogna avere la mentalità per provare cose nuove e poi se funziona, funziona. Mi piace, mi sono goduto gli allenamenti, mi piace perché è molto intenso".

Akinfenwa si è allenato con la superstar della WWE Sheamus il mese scorso e ha ammesso che, sebbene ci sia molta coreografia, è molto "reale" e "fa male". L'ex calciatore ha aggiunto: "Ci ho provato e non ho intenzione di mentire, fa male e non è semplice. Chiunque mi abbia visto giocare a calcio sa che quante difficoltà ho avuto, quanto mi ci è voluto per affermarmi e ci vorrà ancora più tempo per fare lo stesso nel wrestling".

Adebayo Akinfenwa non ha nessuna intenzione di essere una meteora nel wrestling e si vuole impegnare il più possibile per ottenere presto dei risultati soddisfacenti: "Il mio obiettivo, come per tutto ciò che faccio nella vita, è esibirmi nel modo migliore. Mi impegno per fare del mio meglio in qualsiasi cosa e per arrivare il più in alto possibile. È stato così come calciatore e sarà per qualsiasi cosa farò in futuro".

Il prossimo fine settimana andrà a fare visita ai suoi ex compagni di squadra del Wycombe, che giocheranno contro Peterborough in League One, e certamente li inviterà alla sua prima esibizione sul ring. È fatto così Akinfenwa.