L'Al Hilal compra un calciatore a Simone Inzaghi per le rimanenti partite del Mondiale per Club L'Al Hilal, che nel weekend giocherà i quarti di finale del Mondiale per Club, ha piazzato un colpo di mercato acquistando un nuovo attaccante. Inzaghi avrà in rosa Abderrazak Hamdallah, che passa all'Al Hilal in prestito per giocare la fase finale del torneo.

A cura di Alessio Morra

L'Al Hilal, la squadra guidata da Simone Inzaghi, si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale per Club. Per la partita contro i brasiliani del Fluminense a disposizione dell'ex tecnico dell'Inter ci sarà un nuovo acquisto: l'attaccante Abderrazak Hamdallah, che arriva dall'Al Shabab. La trattativa si è praticamente conclusa. Il calciatore è volato negli Stati Uniti e può essere schierato nel prossimo incontro. La cosa clamorosa è che Hamdallah arriverà in prestito e resterà in squadra solo per il Mondiale per Club, un acquisto a tempo.

Theo Hernandez arriverà all'Al Hilal, Osimhen no

Abderrazak Hamdallah è il nuovo acquisto dell'Al Hilal, che nelle settimane precedenti al Mondiale per Club e nella prima finestra di mercato utile, quella prima degli ottavi di finale, aveva cercato di acquistare Theo Hernandez, che è comunque a un passo, e Victor Osimhen, che ha rinunciato a proposte straordinarie. Più semplice è stata la trattativa per Hamdallah, attaccante marocchino nato nel 1990, che con la nazionale del suo paese ha disputato i Mondiali 2022, che arriva in prestito per giocare la fase finale di questa competizione.

Hamdallah ha segnato nella Saudi League solo 4 gol in meno di Ronaldo

Il bomber marocchino è una garanzia assoluta e per questo stato assoldato dalla squadra di Inzaghi, che ha bisogno di un innesto in attacco. Hamdallah con l'Al Shabab, guidato da Terim, nella passata stagione ha segnato 21 gol nella Saudi Pro League, tanti quanti quelli di Benzema. Meglio di loro solo Cristiano Ronaldo (25), e l'inglese Ivan Toney (23). Hamdallah ha segnato più gol di Mitrovic, Aubameyang e Mané.

Il bomber divenne famoso perché venne preso a frustrate

Hamdallah è molto più noto di quanto si possa pensare. Perché questo attaccante finì agli onori delle cronache, poco più di un anno fa, quando era ancora un calciatore dell'Al Ittihad. Il calciatore venne preso a frustrate al termine della finale della Supercoppa persa proprio con l'Al Hilal. Hamdallah rispose a delle offese ricevute dagli spalti e venne colpito con una scudisciata da uno spettatore.