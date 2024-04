Calciatore dell’Al-Ittihad preso a frustrate in Supercoppa d’Arabia: aveva reagito alle offese Follia al termine della finale di Supercoppa saudita: Abderrazak Hamdallah aggredito da un tifoso che lo prende a scudisciate per aver risposto alle provocazioni e alle offese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Calciatore preso a frustate in campo perché ha osato reagire alle offese ricevute dagli spalti. Episodio pazzesco ma reale, è avvenuto negli Emirati Arabi (la gara si è giocata ad Abu Dhabi) al termine della Supercoppa vinta dall'Al-Hilal contro l'Al-Ittihad (con il risultato di 4-1). Abderrazak Hamdallah è il giocatore che riceve la scudisciata da uno spettatore che, portatosi a ridosso della balaustra tra campo e tribuna, non ci pensa due volte nel vibrare il fendente e colpire l'attaccante marocchino. Per fortuna, quest'ultimo è abbastanza lesto da schivare in parte

Perché? Basta dare un'occhiata alle immagini: la punta dell'Al-Ittihad ha il ‘torto' di non essersi lasciata scivolare addosso gli insulti subiti e di aver risposto tirando acqua con una borraccia in direzione dei contestatori. È in quel momento che ha preso il sopravvento la furia dello spettatore e se la situazione non è degenerata è solo per l'intervento della sicurezza in campo (che ha evitato scoppiasse una zuffa, poiché nel frattempo sul posto erano accorsi anche altri calciatori oltre che membri dello staff dell'Al-Ittihad) e la destrezza di un altro uomo in tribuna (ha subito portato via la persona che impugnava ancora la frusta mentre veniva allontanata con la forza prima che arrivassero gli agenti).

Come si spiega tanta acrimonia? Le notizie che arrivano dall'altra parte del mondo sono frammentate ma, secondo una prima ricostruzione dei fatti, spiegano che quella forma di contestazione sguaiata (e divenuta violenta), quell'atteggiamento esasperato da parte dei tifosi è cresciuto nel corso del tempo a causa della delusione provata e delle aspettative svanite negli ultimi tempi per i risultati negativi della squadra. Attualmente, l'Al-Ittihad è quarto nella classifica della Saudi Pro League, ma a 30 punti dal leader Al Hilal. E la sconfitta in finale di Supercoppa ha alimentato tensione.

Il 33enne attaccante marocchino è uno dei calciatori di spicco dell'Al-Ittihad e nella stagione in corso è il capocannoniere della squadra: ha fatto meglio anche di Karim Benzema, arrivato a metà del 2023. Finora Hamdallah ha giocato 35 partite e ha segnato 27 gol (oltre ad aver servito 4 assist), uno dei quali proprio nella finale di Supercoppa.