Il Bologna si prende i primi tre punti in Europa League: a Bucarest decisivi Odgaard e Dallinga

Vittoria di cuore e a tratti anche sofferta per il Bologna che in casa della Steaua Bucarest conquista i suoi primi tre punti stagionali in Europa League. Dopo il doppio vantaggio emiliano firmato da Odgaard e Dallinga nel primo tempo, i padroni di casa accorciano le distanze nella ripresa anche se il Bologna sfiora più volte il terzo gol. Al triplice fischio sono gli emiliani a festeggiare per questa vittoria fondamentale.

L’esultanza del Bologna.

Due gol nel primo tempo per il Bologna

Il Bologna si presenta a Bucarest con la consapevolezza di dover vincere la prima partita di Europa League e farlo soprattutto per il proprio allenatore, Vincenzo Italiano, assente in panchina per problemi di salute. I rossoblù non si sono di certo tirati indietro iniziando subito la propria partita al massimo pressando in lungo e in largo creando occasioni a pioggia. E infatti i primi 45 minuti si sono chiusi con un doppio vantaggio da parte degli emiliani a Bucarest che sono stati subito protagonisti in avvio con un uno-due che ha spianato subito le porte della vittoria a Orsolini e compagni.

Ad aprire le danze dopo pochi minuti, precisamente al nono, è stato Odgaard su assist di Dallinga. Freuler dà il via all'azione portando Dallinga davanti alla porta il quale è poi bravo a servire l'assist per Odgaard, libero di segnare sul secondo palo per l'1-0 dei rossoblù. Tre minuti dopo arriva il gol proprio di Dallinga. Il sinistro al volo di Lykogiannis viene deviato di testa da Lixandru che costringe Tarnovanu all'intervento, ma sulla ribattuta non sbaglia Dallinga. Heggem e Orsolini prima dell'intervallo vanno vicini al tris mentre Skorupski salva il risultato superandosi si Ngezana, Sut e Thiam nel finale di tempo.

Nel secondo tempo la Steaua accorcia ma non basta

Nel secondo tempo il Bologna sostituisce Heggem e Raw (entrambi ammoniti) con Vitik e Cambiaghi. Tra i rumeni invece entrano in campo Tanase e Birligea: fuori Sut e Cisotti. Orsolini parte forte con un tiro dalla distanza che non trova la porta ma quando sembrava che glie emiliani fossero pronti per il tris ecco il gol della Steaua che riapre la partita. Posizione regolare di Miculescu che va via sulla fascia destra e mette in mezzo un pallone sul quale Vitik può solo intervenire di testa restando a ridosso dell'area piccola, dove Birligea in acrobazia anticipa Lucumì e batte Skorupski.

Il Bologna non si abbatte e con Moro va di nuovo vicino al gol. Il giocatore emiliano prova un destro dalla lunga distanza che non va lontano dal bersaglio. Gli emiliani continuano a s pingere sull'acceleratore e Orsolini si divora un gol fatto quando si ritrova davanti alla porta a portiere battuto dopo un cross da sinistra. Il centrocampista in spaccata però non riesce ad appoggiare la palla in rete. Poco dopo è ancora Bologna con Dallinga il quale dalla lunga distanza si fa parare la sua conclusione guadagnando calcio d'angolo a dieci minuti dalla fine.