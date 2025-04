Il bacio dopo Borussia Dortmund-Barcellona: l’amore che vince dopo 90 minuti di tifo e passione

video suggerito

Il bellissimo bacio di due innamorati dopo il fischio finale di Borussia Dortmund-Barcellona: l'amore che vince dopo 90 minuti di tifo e passione.

A cura di Vito Lamorte

Il bellissimo bacio di due innamorati dopo il fischio finale di Borussia Dortmund-Barcellona: l'amore che vince dopo 90 minuti di tifo e passione. Si sono ritrovati su posizioni opposto per 180′, con una partita d'andata senza storia e un ritorno che ha fatto traballare le certezze dei catalani, ma alla fine hanno chiuso la serata con un bellissimo momento che ha fatto il giro del mondo.

Una stupenda coppia di tifosi, lui del Barça e lei del BVB, è stata immortalata durante i 90′ dell'Iduna Signal Park e hanno vissuto la gara in maniera molto diversa visto come si è sviluppato il match: dopo il triplice fischio, che ha sancito la qualificazione alle semifinali di Champions League, si sono lasciati andare in un bel bacio appassionato.

Il Borussia Dortmund ha messo paura al Barcellona nella gara dei quarti di finale di Champions League grazie alla tripletta di Guirassy ma la super prestazione dei gialloneri di Nico Kovac non è servita per superare il turno: l'autorete di Bensebaini ha messo un freno alla riscossa dei tedeschi e ha ridato un po ‘di verve alla squadra di Hansi Flick, che è parsa meno brillante anche in zona offensiva rispetto a quella disputata a Montjuïc sette giorni prima.

Nel corso della partita la regia internazionale ha inquadrato in più di un'occasione una coppia di tifosi che guardava la partita ma la peculiarità era che lei indossava la maglia del Borussia Dortmund e lui quella del Barça. Un ‘derby familiare'.

Nel corso della partita i due sono stati ‘pescati' più di qualche volta, con la tifosa del BVB molto più partecipe rispetto al compagno anche in virtù dell'andamento della partita, e dopo il fischio finale i due si sono lasciati andare in un bellissimo bacio che è diventato virale in pochi minuti.

Il messaggio di sportività del BVB al Barça: "Congratulazioni"

Grande sportività dopo il fischio finale da parte delle due delegazioni in campo e anche sui social, con i tedeschi che hanno fatto le ‘congratulazioni' ai catalani per essersi assicurati il pass per le semifinali di Champions League e il Barça che ha risposto con una stretta di mano in segno di rispetto.