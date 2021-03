Non cessano le polemiche attorno a Juventus-Napoli, la madre di tutte le partite che ha spaccato in due questa stagione per due volte. Prima per non essersi potuta disputare per la mancata presenza in campo dei partenopei (da principio puniti e penalizzati dalla giustizia sportiva che, in seguito, ha cancellato ogni sanzione), poi per le date del recupero (in un primo tempo stabilito per il 17 marzo e oggi posticipato al 7 aprile). Una situazione che ha scatenato l'ira di altre tifoserie che hanno interpretato la situazione come un accordo quasi ‘privato' a due tra Juve e Napoli, nello scegliere le date più idonee a discapito degli altri.

Per questo motivo, è scoppiata la feroce polemica sui social soprattutto da parte della tifoseria giallorosso perché l'ultimo rinvio di Juventus-Napoli è arrivato su richiesta di entrambe le società e non è stato preso bene: Inter distaccata in testa, al momento Juve, Roma, Napoli, insieme a Milan, Lazio e Atalanta, sono tutte in lotta per la Champions e i tifosi giallorossi non hanno gradito il nuovo slittamento, a penalizzazione della propria squadra.

Roma-Napoli si giocherà domenica 21 dopo che la Roma giovedì sarà in trasferta in Ucraina perché lunedì non si potrà giocare per la sosta per le nazionali, mentre il Napoli arriverà riposato alla sfida dell'Olimpico senza dover affrontare la Juventus il 17 marzo, come era stato precedentemente concordato, nello stesso giorno in cui si recupererà anche un'altra gara fermata dal Covid, Torino-Sassuolo.

A Roma i tifosi si sono imbufaliti e hanno scatenato la loro rabbia sui social con l'hashtag provocatorio #RinviateRomaNapoli. Il cattivo pensiero è che il Napoli sia stato avvantaggiato da questa ultima decisione e in particolare per le modalità con cui è successo, ovvero attraverso una telefonata tra i due presidenti delle società, De Laurentiis e Agnelli che si sono messi d’accordo e hanno chiesto (e ottenuto) il rinvio dalla Lega.

Cosa dice il regolamento della Lega

Al di là della rabbia dei tifosi, la decisione di stilare il nuovo calendario resta nelle possibilità della Lega calcio che ha seguito alla lettera le disposizioni che tutte le società conoscono da sempre. In questo caso specifico, la partita contro il Napoli, la Roma non può giocarla lunedì sera alle 20.45 perché c'è la pausa riservata alle nazionali ed è per questo che scenderà in campo domenica. Un'eccezione evidenziata dal regolamento che sottolinea come la data della domenica sia comunque conforme a chi arriva da un turno infrasettimanale di Europa League (che si disputa il giovedì) visto che tra una partita e l'altra devono intercorrere "almeno due giorni di calendario".