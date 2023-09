I gironi di Europa League 2023-24: sorteggio benevolo per Roma e Atalanta Sorteggiati i gironi di Europa League: Atalanta nel Gruppo D con Sporting Lisbona, Sturm Graz e i polacchi del Rakow; la Roma nel Girone G con Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspor e il Servette.

Il sorteggio dei gironi di Europa League 2023-2034 apre l'edizione della coppa che scatterà ufficialmente con la prima giornata in programma il 21 settembre e si concluderà il 22 maggio 2024 con la finalissima della Dublin Arena (Repubblica d'Irlanda) per l'assegnazione del trofeo conquistato nella scorsa edizione dal Siviglia ai rigori contro la Roma.

Giallorossi e Atalanta erano inseriti in prima fascia insieme al West Ham (vincitore della Conference ai danni della Fiorentina) e al Liverpool: sono riusciti a evitare l'insidia Brigthon di De Zerbi e traferte proibitive. La ‘dea' è stata sorteggiata nel Gruppo D con Sporting Lisbona, Sturm Graz e i polacchi del Rakow mentre la Roma nel Girone G con Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspor e Servette.

Girone A: West Ham, Olympiakos, Friburgo, Backa Topola

Girone B: Ajax, Marsiglia, Brighton, AEK Atene

Girone C: Ranger, Betis, Sparta Praga, Limassol

Girone D: Atalanta , Sporting Lisbona, Sturm Graz, Rakow

Girone E: Liverpool, Lask, Saint-Gilloise, Tolosa

Girone F: Villarreal, Rennais, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Girone G: Roma , Slavia Praga, Sheriff Tiraspor, Servette

Girone H: Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

La griglia dei gironi di Europa League con i gruppi di Roma e Atalanta.

Fase a gironi

1ª giornata: 21 settembre 2023

2ª giornata: 5 ottobre 2023

3ª giornata: 26 ottobre 2023

4ª giornata: 9 novembre 2023

5ª giornata: 30 novembre 2023

6ª giornata: 14 dicembre 2023

Il 18 dicembre verrà effettuato il sorteggio per gli abbinamenti degli spareggi che completeranno la griglia degli ottavi composta dalle formazioni qualificate dai gironi. Con il quadro degli ottavi definito, saranno estratti gli accoppiamenti del 23 febbraio mentre le gare si disputeranno tra 7 e 14 marzo (andata e ritorno). Quarti e semifinali sorteggiati il 15 marzo, in calendario i match sono in programma rispettivamente 11-18 aprile e 2-9 maggio. Finalissima prevista per 22 maggio alla Dublin Arena in Repubblica d'Irlanda.

Fase a eliminazione diretta

Spareggi: andata 15 – ritorno 22 febbraio 2024

Ottavi di finale: andata 7 – ritorno 14 marzo 2024

Quarti di finale: andata 11 – ritorno 18 aprile 2024

Semifinali: andata 2 – ritorno 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024 – Dublin Arena (Rep. Irlanda).