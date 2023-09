Sorteggi Europa League, orario e dove vederli in diretta tv e streaming: gironi e avversarie di Roma e Atalanta

Oggi 1° settembre 2023 inizia ufficialmente anche l'avventura dell'Europa League. Dopo le prime due fasi, con i preliminari iniziati a luglio inoltrato e agosto che ha visto i playoff adesso è tempo di composizione della prima Fase della Coppa, con il sorteggio dei gironi in cui verranno inserite tutte le partecipanti tra cui due squadre italiane, Roma e Atalanta. La diretta del sorteggio si può seguire in TV su Sky e in streaming su DAZN, SkyGo, Now e Uefa.tv.

Dove vedere i sorteggi di Europa League 2023/24 in TV e streaming: l'orario

Il sorteggio avrà luogo nel Principato di Monaco nella giornata del 1° settembre il giorno successivo alla definizione delle ultime partite dei playoff che andranno a completare il totale delle squadre partecipanti. Nel complesso la Fase a Gironi vedrà in campo ben 32 formazioni. L'evento inizia alle 13:00 si può seguire in diretta TV su Sky Sport mentre in streaming il live è garantito, oltre che dalla app SkyGo, anche DAZN, Now e sul sito ufficiale dell'Uefa (uefa.com) nonché dalla sua TV ufficiale (Uefa.tv)

Le fasce del sorteggio: le avversarie di Roma e Atalanta

Le fasce per ogni girone sono 4 come tradizione. Partendo dalle formazioni più forti e che hanno il miglior piazzamento del ranking Uefa, si scende fino alla quarta fascia. La Roma sarà testa di serie nel proprio girone, così come l'Atalanta. Anche Liverpool, Bayer Leverkusen e Villarreal sono in prima fascia. Ecco nel dettaglio tutte le squadre partecipanti inserite nelle 4 fasce.

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

Terza fascia – Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

Quarta fascia – Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.

