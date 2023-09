I candidati al premio FIFA The Best 2023: Kvaratskhelia e Osimhen gli unici dalla Serie A Chi sarà il prossimo calciatore premiato con il Fifa The Best 2023? Messi è il detentore in carica del trofeo, Cristiano Ronaldo escluso anche da questa lista dopo il taglio dalle nomination per il Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia e Osimhen del Napoli nelle nomination del premio Fifa The Best.

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen del Napoli, Marcelo Brozovic (adesso all'Al-Nassr) per quanto fatto in Champions e in campionato con l'Inter di Simone Inzaghi e con la Croazia in Nations League (ha ricevuto il premio di MVP nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna). Nella lista dei 12 nomi di calciatori candidati al premio "TheBest FIFA" figurano anche i 3 ‘italiani' appaiati accanto ai 6 del Manchester City (5 con l'eccezione Gundogan, passato al Barcellona nel corso della ultima sessione di mercato).

Quante possibilità abbiano di spuntarla rispetto alla colonia dei Citizens (dominatrice assoluta nella scorsa edizione della Coppa in Europa) è presto per dirlo, ma verde scolpito il proprio nome anche lì (dopo la nomination per il Pallone d'Oro) è motivo di orgoglio personale, vanto per la società e per la Serie A nella quale attualmente militano.

Lionel Messi detentore dell’ultimo premio Fifa The Best.

Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri (autore della rete che decise la finalissima contro l'Inter) e Bernardo Silva i calciatori cari a Pep Guardiola e finiti in nomination. Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e Declan Rice (ex West Ham, trasferitosi all'Arsenal) sono le ultime candidature che entrano nel corredo accessorio di atleti uniti intorno alla stella più splendente: è quella del sette volte Pallone d'Oro, Lionel Messi, detentore dell'ultimo The Best assegnatogli l'anno scorso. Completamente sparito dai radar Cristiano Ronaldo, che non figura nemmeno nel novero dei papabili così come dopo 20 anni è rimasto fuori anche dalla Top 20 dello stesso Pallone d'Oro.

La lista dei 12 candidati al premio "The Best"

Julian Alvarez Marcelo (Argentina)

Brozovic (Croazia)

Kevin De Bruyne (Belgio)

Ilkay Gundogan (Germania)

Erling Haaland (Norvegia)

Rodri (Spagna)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Kylian Mbappe (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Victor Osimhen (Nigeria)

Declan Rice (Inghilterra)

Bernardo Silva (Portogallo)

Come sono stati scelti i giocatori in nomination? "In base ai risultati ottenuti dal 19 dicembre 2022 al 20 agosto 2023 – si legge sul sito ufficiale della Fifa – e ciascun giocatore è stato riconosciuto per la sua eccellenza costante in quel periodo".

Come avverranno le votazioni? A esprimere i consensi che saranno decisiva per la nomina del miglior calciatore del 2023 saranno un gruppo selezionato di oltre 300 rappresentanti dei media, gli allenatori di tutte le nazionali del mondo, i capitani e anche dai tifosi mediante la votazione sul sito della FIFA.