Cristiano Ronaldo è fuori dalla lista del Pallone d’Oro dopo 20 anni: chi sono gli altri esclusi Cristiano Ronaldo non è presente nell’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2023, diffuso oggi da France Football: erano 20 anni che non accadeva, dal 2003. Ecco chi sono gli altri esclusi eccellenti dalla lista: tra loro anche il milanista Leao.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre il 36enne Leo Messi si avvia probabilmente a vincere il suo ottavo Pallone d'Oro (per i bookmakers l'unico che può impensierirlo è Erling Haaland), il 38enne Cristiano Ronaldo saluta definitivamente il sogno di portare a casa il suo sesto riconoscimento come miglior calciatore al mondo. È la fine di un'epoca per il campione portoghese, cui il contratto con l'Al Nassr ha consegnato il faraonico compenso di 400 milioni per due anni ma anche la cancellazione dai massimi palcoscenici calcistici.

Ronaldo non è presente nell'elenco dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2023, diffuso oggi da France Football: erano 20 anni che non accadeva, dal 2003. L'anno successivo l'allora 19enne di Madeira iniziò una striscia di presenze consecutive nella lista che ha toccato quota 18 (nel 2020 il premio non è stato assegnato a causa della pandemia di Covid-19), portandosi a casa il premio per cinque volte (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Cristiano Ronaldo con i 5 Palloni d’Oro vinti in carriera

Se è vero che tutto passa e il tempo è l'unico avversario che non si può battere, sicuramente la scelta di Ronaldo di andare a svernare in Arabia Saudita ha rappresentato la pietra tombale sulle sue ambizioni sportive di alto livello. CR7 in Medio Oriente continua a segnare con medie mostruose (20 gol in 24 presenze con l'Al Nassr), ma il contesto in cui si cimenta non può essere neanche lontanamente paragonato a quello dei top campionati europei e della Champions League di cui ha fatto la storia.

Ronaldo peraltro non è l'unico escluso eccellente dall'elenco dei candidati al Pallone d'Oro 2023: mancano nomi come Neymar, Mané (entrambi ugualmente finiti in Arabia Saudita questa estate), van Dijk, Rashford (protagonista di una stagione da 30 gol e 11 assist col Manchester United), Courtois, Stones, Mahrez, Kroos e Rodrygo, oltre ai milanisti Leao, Giroud e Theo Hernandez. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 30 ottobre a Parigi.