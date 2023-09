I candidati al Pallone d’Oro 2023: Osimhen e Kvaratskhelia in lizza, quando si assegna il premio Oggi verranno resi noti i nomi dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro maschile 2023. Leo Messi e Erling Haaland i favoriti per il premio di miglior giocatore. Nell’elenco dovrebbero esserci anche diversi calciatori di Serie A, compresi Osimhen e Kvaratskhelia.

A cura di Alessio Morra

Quello di oggi è un giorno importante per il calcio mondiale. Perché alle 18:30 di mercoledì 6 settembre France Football renderà noti i nomi dei trenta calciatori candidati al Pallone d'Oro maschile e i nomi delle venti calciatrici candidate a quello femminile, oltre ai dieci nomi per il premio di miglior portiere e miglior giovane. Leo Messi è favorito su Haaland per il riconoscimento principale. La Serie A, a quanto filtra, dovrebbe avere tra i candidati i calciatori del Napoli Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia.

Dopo le polemiche di qualche anno fa, relative a un'edizione vinta a sorpresa da Messi, France Football ha deciso di rivoluzionare il premio e lo ha innanzitutto anticipato. Perché il Pallone d'Oro non viene assegnato per quanto fatto nell'anno solare, ma per quanto prodotto nell'ultima stagione, in questo caso quella 2022-2023. E per questo motivo nel maschile sono proprio Leo Messi, vincitore del Mondiale con l'Argentina, e Erling Haaland, che ha vinto quattro trofei da protagonista con il Manchester City, i favoriti.

Leo Messi che bacia la Coppa del Mondo prima di sollevarla al cielo, dopo la finale con la Francia.

A votare sono i rappresentanti delle nazioni che occupano le prime 100 posizioni del Ranking FIFA, e cioè i rispettivi allenatori e capitani, oltre ai giornalisti di France Football, uno per ogni nazione europea. Ognuno sceglie cinque calciatori che avranno un punteggio che va da 5 (per il primo) a 1 (per il quinto). Così è per il Pallone d'Oro maschile e per quello femminile, oltre che per i premi di miglior portiere, dedicato al mito Jascin, e al miglior giovane, intitolato al francese Kopa.

I nomi dei probabili candidati al Pallone d'Oro maschile

Una serie di calciatori sono pressoché certi della candidatura. Tra i trenta ci sarà Leo Messi, campione del mondo con l'Argentina, così come Erling Haaland, che farà parte del nutrito gruppo di calciatori del Manchester City che comprenderà Rodri – man of the match della finale di Champions con l'Inter – De Bruyne, Bernardo Silva e Gundogan, che ora è passato al Barcellona. Certo di essere tra i candidati ovviamente Kylian Mbappé, che ha trascinato la Francia nei Mondiali del Qatar, realizzando una tripletta in finale.

Erling Haaland impegnato nella finale di Champions League contro l’Inter.

Si possono definire più che probabili le nomination per Vinicius del Real Madrid, per l'ultimo vincitore Benzema (ex Real ora in Arabia Saudita). In casa Real quasi certa la candidatura per Luka Modric, vincitore nel 2018, e per la nuova stella Jude Bellingham. Ma saranno inclusi, a meno di clamorose sorprese, anche Momo Salah e Harry Kane, oltre che per il bomber del Barcellona Lewandowski. Di nomi però ne servono trenta e anche l'Italia o meglio la Serie A avrà di sicuro spazio.

Kylian Mbappé ha realizzato una tripletta nella finale dei Mondiali Argentina–Francia.

L'Inter dovrebbe piazzare Lautaro Martinez, autore di oltre trenta gol in stagione, finalista in Champions e vincitore dei Mondiali 2022, e ci spera anche Barella, tra i candidati già nel 2021. Il Milan potrebbe avere Leao e Giroud, mentre il Napoli tra gli eletti potrebbe piazzare sia Victor Osimhen, capocannoniere dell'ultima Serie A, che Kvicha Kvaratskhelia.