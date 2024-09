video suggerito

La sorella di Ronaldo distrugge Cassano: "Non conosco questo pover'uomo, credo fosse un raccattapalle" Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha risposto in maniera durissima alle parole di Antonio Cassano, che aveva detto che il cinque volte Pallone d'Oro "non sa giocare a calcio".

A cura di Paolo Fiorenza

La dichiarazioni di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo di qualche giorno fa hanno avuto ampio risalto all'estero, soprattutto in Inghilterra e Portogallo, dove tutti hanno titolato col succo del discorso fatto a ‘Viva el Futbol' dal 42enne barese: "Ronaldo non sa giocare a calcio". Una frase ovviamente molto estrema, che ha fatto saltare sulla sedia un po' tutti, sentendo parlare così di uno che spesso viene inserito nella classifica dei migliori calciatori di tutti i tempi. Tra coloro che hanno strabuzzato gli occhi c'è stata anche una delle due sorelle del 39enne giocatore dell'Al Nassr, Elma Aveiro, che ha fatto a pezzi Cassano con un paio di storie su Instagram, dandogli del "coitadinho", ovvero "pover'uomo", ma anche del "raccattapalle" come suo ruolo avuto nel calcio.

Antonio Cassano è sempre tranchant nei suoi commenti

Le parole di Cassano su Ronaldo: "Non sa giocare a calcio, i 900 gol fatteli fritti con le uova"

L'avversione di Fantantonio per Ronaldo non è nuova, spesso in passato lo ha contrapposto a Messi come esempio di "anticalcio", almeno secondo i suoi canoni. Il recente traguardo dei 900 gol segnati in carriera dal portoghese non ha smosso di un'unghia l'opinione di Cassano, che nell'ultima circostanza si è espresso così su di lui: "Ronaldo non sa giocare a calcio. Dice: ‘Ho fatto 900, adesso faccio 901'. Non me ne frega una minchia, non me ne frega un cazzo. Fai pure 3000 gol, fatteli fritti con le uova. Quanto a giocare a calcio, Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Suarez sapevano giocare col compagno di reparto, con la squadra, sapevano fare tante cose".

Cristiano Ronaldo ha segnato 8 gol nelle prime 9 partite di questa stagione

L'attacco della sorella di Ronaldo a Cassano: "Non conosco questo pover'uomo"

Parole che avevano sollevato la replica accalorata di Ventola ("non voglio continuare") e che una volta arrivate alla sorella di Ronaldo, l'hanno fatta esplodere su Instagram contro Cassano. "Una persona si sveglia con queste cose – ha scritto Elma Aveiro in una prima storia su Instagram, citando proprio la frase del barese sul non saper giocare a calcio – Non conosco questo pover'uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se (Ronaldo) non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare".

La rabbia della sorella del cinque volte Pallone d'Oro, partito anche quest'anno a suon di gol con l'Al Nassr, non si è esaurita qua, visto che poi ha pubblicato una seconda storia contro Cassano, sovrapponendo un pagliaccio al suo volto e scrivendo: "Dicono che fosse un giocatore di calcio, penso che si siano sbagliati, in realtà era un raccattapalle".

Toni durissimi, ma che non sorprendono: in passato entrambe le sorelle di Ronaldo non avevano esitato a scagliarsi contro i detrattori di Cristiano, anche mettendosi contro tutto il Portogallo ("tristi e ingrati", definirono i propri connazionali durante i Mondiali del 2022 in Qatar). Al confronto attaccare Cassano deve essere sembrato ad Elma un fastidio necessario…